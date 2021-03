Lukijan mielipide: Näille podium-sijoille verottajana ei kannata pyrkiä

Kuntavaaleihin olisi aikaa enää vajaat neljä kuukautta, jos ne tuolloin pidetään. Ehdokashankinnoissa on ollut huvittaviakin käänteitä, joita valtakunnan tasolta puoluejohtajat ovat ilmoille päästäneet.

Moni päättäjä kaupungissamme on todennut uransa olevan päätepisteessä ja luovuttamassa. Syynä turhautuneisuus omaan saamattomuuteensa tai sitten katsoo tehneensä niin paljon kaupunkilaisille vahinkoa kaupungin ja maakunnan eri hallinnoissa, että omantunnon mitta on tullut täyteen ja ehkä estää jatkamisen. Osa taas haluaa jatkaa, kun ei vuosikymmenienkään jälkeen huomaa ajan kuluneen ja muuttuneen, eikä jälkiä, mitä on syntynyt, kun norsu lasikaapissa käy. Sen, jota alusta alkaen vastusti silmät ummessa, nyt ajan kullatessa muistoja voi samoja asioita kannattaa hampaat irvessä tai päinvastoin.

Joku on ilmaissut erään tutkimuksen tuloksena, että vuosikymmeniä politiikassa mukana päättämässä ja tulevien sukupolven lukuun velkaa tekemässä olleille "Politiikka on yksinkertaisten oman edun tavoittelijoiden harrastus". Monikaan poliitikko ei ole ajatellut isänmaan, kunnan tai kaupungin ja sen asukkaiden etua. Edelle ajaa oman valinnan varmistaminen seuraavissa vaaleissa ja myös oman puolueen menestys (jotta hallituksen ovikin saattaisi aueta omallakin kohdalla).

Siksi tarvittaisiin edustajiin ryhtiliikettä, joka muuttaisi suunnan, vaikka se hetken kipeää tekeekin. Ei voi olla kaupungin imagolle hyväksi, jos meiltä 2000 vuosiluvulla vuosi toisensa perään tulee uutisia maan lehdistömedialle, että olemme maakuntakeskuksista kovin verottaja ja jatkuvasti podium-sijoilla. Eikä sekään luottamusta herätä nykyisissä päättäjissä, että vuosikymmenien aikana aina ennen vaaleja tehdyt lupaukset "Tärkeintä on saada talous kuntoon".

Verotuksen osalta kaupungin ei kannata enää kurkotella podium-sijoja. Etenkään, kun olemme edellisten valtuutettujen aikakausina kyenneet lisäämään velkaa ja vastuita asukasta kohden 9000 euron määrään, mikä sekin olisi rehelliselle poliitikolle riittävä syy panna suu säkkiä myöten ja lopettaa höpötykset hybridiareenan rakentamisesta.

Paavo Peltola,

Kälviä