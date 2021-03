Kskipohjanmaan pääkirjoitus: Astra Zenecan tauon lisäksi rokotusjärjestyksen muutos hidastaisi rokotuksia

Rokotukset ovat edistyneet Suomessa ja Keski-Pohjanmaan alueella. Uuden rokotusajan saaneet iloitsevat sosiaalisessa mediassa ja tuttavan tavatessaan omasta merkkipaalustaan. Useimmat haluavat rokotteen ja ensimmäinen aika on tärkeä hetki koronan vastaisessa taistelussa. Sen vuoksi rokotusjärjestykselläkin on merkitystä.

Nyt kysymyksiä herättää se, että Astra Zenecan rokotteen antaminen lopetetaan viikoksi. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4–10 päivää Astra Zenecan koronarokotteen saamisen jälkeen. Havaitut poikkeukselliset oireet ovat kuitenkin THL:n mukaan erittäin harvinaisia. Siitä ei ole kuitenkaan varmuutta, liittyvätkö havaitut hyytymishäiriöt rokotukseen. Euroopan lääkevirasto EMA tosin kertoi torstaina, että Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas ja ettei rokotteella ole yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun.

Miten tämä uutinen vaikuttaa jo sovittuihin rokotusaikoihin? THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa neuvottiin odottamaan ohjeita ensi viikon aikojen varalta. THL:n mukaan sovittuja rokotuksia pyritään hoitamaan muilla rokotevalmisteilla. Rokotusaikoja joudutaan myös perumaan, mikä luonnollisesti on pettymys ajan saaneille.

Soite tiedotti perjantai-iltana, että THL:n suosituksesta Soitessa keskeytetään koronarokottaminen Astra Zenecan rokotteella. Ensi viikolle sovitut rokotukset korvataan Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotteilla. Tämä mahdollistetaan siten, että tulevien viikkojen rokotusajat suhteutetaan saatavilla olevaan rokotemäärään. Soite hoiti tiedottamisen jälleen nopeasti. Pääviesti on se, että asiakkaiden ei tarvitse huolehtia mistään.

Rokoteasiaa leimaa myös keskustelu rokotusjärjestyksestä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi torstaina ryhtyvänsä jatkovalmisteluihin Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän suosituksesta rokotusjärjestyksen alueellisista painotuksista. Ryhmä suosittelee, että rokotteiden jakelussa otettaisiin huomioon väestön määrän lisäksi tautitilanne eri alueilla.

Mallin perusteella rokotteita jaettaisiin sairaanhoitopiireihin väestömäärän, edellisten viikkojen tartuntatapausten määrän ja sairaalahoitoon joutuneiden määrän perusteella. THL:n on tarkoitus "käydä vuoropuhelua" kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Arviossa otetaan huomioon kuntien mahdollisuus pitää kiinni kansalaisille jo annetuista rokotusajoista.

Rokoteryhmän esitys ei ole sama asia kuin päätös. STT:n tekemän kyselyn mukaan hallituspuolueista tuntuu olevan valmiutta painottaa koronarokotuksia alueille, joissa tautitilanne on pahin. Ehtona olisi kuitenkin, että riskiryhmät pitää ensin rokottaa koko maassa.

Rokotusjärjestyksen muuttaminen ei ole yksinkertaista käytännössä eikä periaattessa. Voisiko rokotusjärjestyksen muuttaminen tarkoittaa esimerkiksi rokotteiden kuljetusrumbaa maakunnasta toiseen? Miten pitkälle järjestyksen muuttaminen siirtäisi vaikkapa keskipohjalaisten rokotukset?

Hiukan on pakko pohtia myös alueellista oikeudenmukaisuutta. Hyvin asiansa hoitaneet ja pahimmalta koronalta säästyneet alueet, kuten Keski-Pohjanmaa, joutuisivat rokotejonossa mopen osille. On selvää, että se tulisi jollakin tavalla vaikuttamaan ihmisten mahdollisuuksiin toimia. Jos painavat lääketieteelliset näkökohdat tukevat rokotusten siirtämistä, pitää tietysti ihmisten hengen ja terveyden vuoksi hyväksyä myös oman alueen kannalta hankalia ratkaisuja. Samalla on syytä muistaa, että hyvässäkin vaiheessa olevan alueen tilanne voi nopeasti muuttua. Kuinka siihen pystyttäisiin reagoimaan?

THL:n ja STM:n jatkovalmistelua kannattaa vielä odotella.