Juha Kärkkäisen vastaus Makia Clothingille yhteistyön päättymisestä – "Miten Makia aikoo jatkossa valikoida asiakkaansa?"



Ylivieskalaisen Kärkkäisen tavaratalon omistaja Juha Kärkkäinen vastaa vaatebrändi Makia Clothingin ilmoitukseen yhteistyön päättymisestä ja pitää sitä harmilisena. – Makian päätös tuli yllätyksenä ottaen huomioon, että yhteistyötä on kaiken aikaa laajennettu ja tulevaisuutta on suunniteltu yhdessä sekä nyt kysymyksessä olevat asiat on käsitelty jo aiemmin.