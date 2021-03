Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Pandemia korostaa hyviä perusasioita Suomessa – Olemme maailman onnellisimpia ihmisiä

Suomi sijoittui jälleen ykköseksi Maailman onnellisuusraportissa, jossa vertailtiin 149 maan onnellisuutta. Kriteereinä olivat yhteiskunnalliset tekijät ja ihmisten kokemukset. Mistä suomalaisten onnellisuus kumpuaa ja miksi sitä on joskus vaikea edes havaita? Näitä kysymyksiä voi ihan vakavastikin pohtia.

Onnellisuuden tunne on hyvin henkilökohtainen asia. Ihmiset tuntevat iloa ja onnea erilaisista asioista paitsi, että listalle pääsevät tyypillisesti terveys, perhe, ystävät ja työ. Onni muodostuu tietyistä perustarpeista, mutta sen lisäksi jokainen saa iloa itselleen tärkeistä asioista. Onnellisuus on myös tunne, joka on jotakin enemmän kuin se, että asiat ovat hyvin tai normaalilla tolalla. Että kuulee linnunlaulun ja iloitsee varhaisaamun kipakasta pakkasesta tai pystyy tuntemaan hyvää mieltä ilman mitään erityistä syytä. Ne ovat hetkiä, joita moni arvostaa.

Suomalainen yhteiskunta on kaikkine epäkohtineenkin turvallinen, demokraattinen ja yhteisöllinen. Periaatteessa kaikilla on samat mahdollisuudet käydä koulua, valmistua ammattiin ja saada hoivaa ja huolenpitoa elämän eri vaiheissa. Täällä ei tarvitse pelätä poliisia tai olla huolissaan, toteutuvatko vaalit demokraattisesti. Suomessa voi sanoa mielipiteensä eikä raha ratkaise kaikkea. Viranomaiset auttavat meitä jokaista.

Myös muut Pohjoismaat sijoittuvat hyvin onnellisuustutkimuksessa, mikä selittää yhteiskunnallisten olojen vaikutusta tuloksissa. Häntäpäässä tutkimuksessa ovat maat, joissa on korruptiota, sotaa, väkivaltaa ja epäoikeudenmukaisuutta.

Eläkkeelle jäänyt Tampereen yliopiston professori Markku Ojanen on tutkinut onnellisuutta pitkään. Hän kertoi vuonna 2019 Ylen haastattelussa, että ihminen on yleensä suht onnellinen. Onneen riittää, kun elämän perusasiat ovat kunnossa. Tutkimusten mukaan onnellisuuden tunne ei lisäänny tietyn varallisuustason saavuttamisen jälkeen vaikka kuinka vaurastuisi.

Koronapandemia on tuonut esiin monenlaisia asioita. Se on tuonut paljon aiempaa näkyvämmäksi viranomaisten ja päättäjien toiminnan. Yhtäkkiä on erittäin normaalia, että hallitus puhuu kansalaisille tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antaa konkreettisia ohjeita. Meillä on niin hyvin asiat, että voimme kiukutella siitä, jos rokotusajanvaraus takkuilee yhtenä aamupäivänä.