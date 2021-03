Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Osa yrityksistä menestyy tänäkin vuonna – Taloja ostetaan, koteja remontoidaan ja kotimaan reissu kiinnostaa

Matkailuautot, talot, maasto- ja sähköpyörät, ruoka, remonttitarvikkeet, langat ja sukkapuikot. Ainakin näitä on myyty kiivaasti myös Keski-Pohjanmaalla koronavuonna, kerrottiin Keskipohjanmaan jutussa lauantaina. Myös ruokaa ja päivittäistarvikkeita kuluu. Esimerkiksi Lihatalo Snellman kertoi ennätystuloksestaan koronavuonna.

Korona-ajan vaikutuksia kuvataan herkästi vain siitä näkökulmasta, että kaikilla menee huonosti. Kun puhutaan yrityksistä, kohtelee poikkeuksellinen aika niitä hyvin erilaisilla tavoilla. Osa hyötyy elämäntapamuutoksesta, toisiin globaali pandemia ei vaikuta.

Korona-ajan voittajia löytyy muun muassa niistä yrityksistä, joiden toimialat liittyvät luonnossa liikkumiseen, käsillä tekemiseen, ruokaan, kotiin ja sisustukseen. Jos sosiaalisen median päivityksistä voi tehdä mitään todellisia johtopäätöksiä ihmisten ostopäätöksiin, on varsin monella mielessään remontti, kodin laittaminen, pihasuunnittelu ja kevään kukkaistutukset.

Kotiin liittyviin asioihin voi panostaa vaikkei tietäisikään, miten pandemia etenee tai pääseekö kesällä ulkomaille. Se näkyy vaikkapa rautakaupassa.

Jopa talotehtaiden menestykseen voi kotikeskeinen elämä vaikuttaa. Kannustalon toimitusjohtaja Mika Uusimäki sanoo, että alkuhuolestumisen jälkeen kysyntä kuitenkin lisääntyi. Koti nousi keskiöön, kun siellä piti yhtäkkiä olla tilaa myös vanhempien töille ja lasten etäkoululle.

Yksi menestyjäala on matkailuautobisnes. Kokkolalaisen Caravanlandian liikevaihto kasvoi viime vuonna merkittävästi ja tämäkin vuosi näyttää hyvältä. Toimitusjohtaja Antti Tokola kuitenkin arvioi, että korona on vain osatekijä. Totta on kuitenkin se, että retkeilyautojen kysyntä on maailmanlaajuinen ilmiö. Hän uskoo Keskipohjanmaan haastattelussa, että matkailuautojen suosio on tullut jäädäkseen.

Matkailuautot kiinnostavat nykyään myös nuorempia ihmisiä. Mökkeily kiinnostaa, mutta sen sijasta tai rinnalle halutaan liikkuvampikin vaihtoehto erityisesti nyt, kun kotimaan matkailu on trendikästä.

Yhteiskunnan ja ihmisten elämäntilanteet vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa myös paikallisiin palveluihin ja yritysten menestymiseen.