Päivi Savelan kolumni: Tästä alkaa kasarmin uusi elämä

Nyt on Ylivieskassa aika miettiä, minkälaista toimintaa rautatieaseman ympäristössä pitäisi olla. Asemanseudun asemakaavasta on valmistunut uusi ehdotus, ja lopullisesti kaavasta päättää Ylivieskan kaupunginvaltuuston tämän vuoden aikana. Kenties jo kesään mennessä.

Kasarmialueen seitsemästä vanhasta arvorakennuksesta on säilymässä ainakin kolme, mahdollisesti viisi. Niille on tehty kuntoarvio, jonka mukaan yksi rakennuksista on korjauskelvoton.

Muille on laskettu arvio korjaussummista, jotka tarvittaisiin rakennuksen kunnostamiseen joko kesä- tai talvikäyttöön. Ehdotuksessa käytetään termiä makasiinikäyttö.

Rakennukset ovat Ylivieskan kaupungin omistuksessa, joten kaupunki voi joko kunnostaa niitä itse tai myydä pois vanhoista rakennuksista kiinnostuneille.

Mielestäni Ylivieskan kasarmialueen vanhoihin rakennuksiin sopisi kahvila, taitotalo ja toimistoja.

Jos yrittäjä haluaisi ostaa itselleen vanhan talon kasarmilta, hänellä voisi olla yritystilat alakerrassa ja nukkumissoppi vintillä. Sitä voisi käyttää vaikkapa airbnb-majoitustoimintaan.

Hyvänä esimerkkinä toimii alueella jo kunnostettu Asemapäällikön talo, jossa on kahden yrittäjän toimitilat.

Tämän talon edustalle on tulossa Ylivieskan uusi kauppatori, jonka reunalle kaavaehdotukseen on piirretty liiketila. Siihen on mahdollista rakentaa vaikkapa kauppahalli.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On jännittävää nähdä, mistä alkaa kasarmialueen uusi elämä Ylivieskassa. Kaiken kaikkiaan kyse on aseman seudulle molemmin puolin junarataa sijoittuvasta isosta kaava-alueesta, johon on suunnitteilla myös uutta asuin-, liike- toimisto- sekä palvelurakentamista.

Todennäköisesti ensimmäisenä lähtee liikkeelle nykyisen, ahtaaksi todetun torin siirtäminen kadun toiselle puolelle.

Tämä vaatii kasarmin kahden huonokuntoisimman rakennuksen purkamista Rautatiekadun varrelta. Ehkä se on tarpeen – puistomainen viheralue palveluineen voisi virkistää ja rikastuttaa ylivieskalaisten elämää.