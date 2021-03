Eräs ihmiskunnan hienoimpia asioita on rauhan jälkeen sananvapaus. Se on kaikille sama ja kiistaton. Kiitos Anders Chydeniuksen (1766)!

Kun meitä keskipohjalaisia vielä 1970-luvullakin moitittiin sanataiteen olemattomuudesta maakunnassamme niin siihen vastattiin perustamalla Keski-Pohjanmaan Pränttärit 1974 molemminkielisenä. Vastaanotto oli innostava ja parhaimmillaan jäseniä oli 254. Järjestettiin koulutusta, tehtiin antologioita, juhlittiin ja retkeiltiin. Annettiin palaa ja hehkua liekein leiskuvin. Se oli järjestön aktiivista nousukautta. Itsetunto kasvoi ja uudet tuulet puhalsivat sanataiteen kentillä.

Toinen merkittävä asia oli Länsirannikon perustaminen 1986. Sanataiteessa tullaan kuulluiksi, kun sanat saavat ilmestyä julkaisuina. Siis pantiin toimeksi kaikella tiedolla ja tarmolla heti alusta alkaen. Jo seuraavana vuotena ilmestyi Solveig Emtön romaani Pihlajanmarjoja ja Krookustalo. Nyt julkaisuja on 94. Lisäksi on pidetty kaksi kirjoituskilpailua. On ollut neljä kirjanäyttelyä. Joka vuosi Eino Leinon päivänä kirjallisuusjuhla. Chydeniuksen kirjoituspalkinnolla on palkittu seitsemän kirjailijaa. Päätoiminnan rinnalla tehtiin Sanat-Skrivet lehteä 1981 alkaen. Länsirannikon toiminta on vapaaehtoista kulttuurityötä. Ei tavoitella liiketaloudellista voittoa.

Kokkolassa toimii myös sanataidekoulu Santtu.

Huikeeta ja onnekasta, sanon minä, joka olen molemmissa aktiivisesti ja sitoutuneesti toiminut. Olen nähnyt kehityksen ja sanataiteen merkityksen kulttuurikentällämme. Olemme ottaneet kiinni muuta Suomea. Hyvä niin! Yhteinen illo on katossa. Sananvapaudella on näin käyttöä. Ja asenne sanankäyttöä kohtaan on kääntynyt uteliaisuudeksi, arvostavaksi ja tavoitelluksi.

Yksi vielä puuttuu. Se on keskipohjalainen kirjallisuushistoria. Sillä jos emme tunne historiaa emme ymmärrä nykypäivää. Juuri tähän se kulminoituu. Asiaan vaikuttavat tahot, pankaa asia liikkeelle! Pohjoisen väki näytti mallia jo 2010. Sallikaa meille kirjallisuushistoria, niin pääsemme ihmettelemään menneisyyttämme.

Muodossa tai toisessa painettu sana on korvaamaton elementti jokapäiväisessä elämässämme ja kanssakäymisessämme.