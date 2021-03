Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ihminen kaipaa yhteisöä ja vuoropuhelua – Tapahtuma-ala toimii yleisönsä kanssa

Kulttuurin, liikunnan ja tapahtumien maailmassa on eletty monenlaisia hetkiä vuoden aikana. Näkökulmat ovat hyvin monenlaisia. Edellä mainitut alat ovat tärkeitä elinkeinoja ja vaikuttavat myös ihmisten vapaa-ajanviettoon ja harrastamiseen. Kysymys on rahasta, ammatin harjoittamisesta ja harrastuksista, henkisestä hyvinvoinnistakin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on laatinut esityksen siitä, miten kulttuurin ja liikunnan alan yleisötilaisuuksia voitaisiin avata koronavirusepidemian rauhoittuessa. Maanantaina järjestyssä tilaisuudessa puheenvuoron käyttivät työryhmän puheenjohtaja, kokkolalainen valtiosihteeri Tuomo Puumala, toimitusjohtaja Aki Riihilahti Helsingin Jalkapalloklubista, johtaja Maria Sahlstedt Tapahtumateollisuus ry:stä sekä muusikko Paula Vesala.

Lokakuussa asetetun työryhmän tehtävänä oli edistää tapahtuma-alan turvallisuutta kokoamalla hyviä toimintatapoja kotimaan lisäksi muista maista. Nyt tarvitaankin yleisiä periaatteita. On tärkeää laatia suunnitelma tiedon välittämiseksi alan toimijoille. Työryhmä laati valtioneuvostolle ehdotuksen niin sanotusta exit-suunnitelmasta.

Tartuntalain väliaikainen muutos on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Työryhmän esitys siitä, että lain mahdollisessa jatkamisessa otettaisiin huomioon yleisötilaisuuksien ja tilojen luonne, lähikontaktien määritelmä ja esimerkiksi pikatestauksen mahdollisuus, on järkevä. Vaikka selkeät pelisäännöt ovat tärkeitä, pitää olla mahdollisuus myös arvioida erilaisten tapahtumien riskejä.

Mittarina on oltava valtakunnallisen tilanteen paraneminen, sillä ilman sitä kaaos on valmis. Kesä tuonee helpotusta koronatilanteeseen ja rokotukset ovat meneillään. Mitään järkeä ei ole kuljettaa virusta alueelta toiseen vaan tapahtumia on avattava harkiten.

Jokainen meistä odottaa päivää, jolloin rajoitukset poistuvat. Ei ole kysymys pelkästään tapahtumajärjestäjien ja kulttuuri- ja liikunta-alan keväästä ja tulevaisuudesta. Kuulostaa ehkä juhlavalta, mutta kysymys on kuitenkin suuresta yleisöstä.

Työryhmään kuulunut muusikko Paula Vesala kuvaili tiedotustilaisuudessa tapahtumien merkitystä sanomalla, että kysymys on asioiden yhdessä jakamisesta. Ja näinhän se on. Kun mennään lentopallo-otteluun tai teatteriin, osa tapahtuman hienoudesta syntyy nimenomaan vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyyttä.