Kirja-arvostelu: Vanessa Springoran elämänkerta Suostumus on tiivis paketti teinivuosista ja vähän aikuistuudestakin – Viisikymppisen miehen ja kolmetoistavuotiaan tytön suhde on silkkaa hyväksikäyttöä

Tiina Ruotsala

KIRJA: Vanessa Springora: Suostumus. WSOY 2021 175 s.

Viikonloppuna luen verkosta suomalaissyntyisen Peter Nygårdin oikeudenkäynnistä, jossa käsitellään naisten nostamaa ryhmäkannetta seksuaalisesta ahdistelusta ja raiskauksista. Mukana on suomalainen Anna, joka oli 17-vuotias väitetyn raiskauksen aikaan. Tapauksesta on kulunut kolmekymmentä vuotta, miksi Anna puhuu tapahtuneesta vasta nyt?

Ranskalainen Vanessa Springora kirjoittaa omaelämäkerrallisessa teoksessaan Suostumus suhteestaan tunnettuun kirjailijaan, jonka kanssa Springoralla alkoi suhde 13-vuotiaana kirjailijan ollessa viisikymppinen mies. Hyväksikäytöstä on kulunut kolmekymmentä vuotta, miksi Springora kirjoittaa tapahtuneesta vasta nyt?

Springoraa ei raiskattu, mutta kuinka me käsitämme 13-vuotiaan suostumuksen seksiin itseään reilusti yli kolmekymmentä vuotta vanhemman miehen kanssa? Tuolloin teinitytön suostumus mitätöi aikuisen tekemän hyväksikäytön. Tänään yksikään ranskalainen älykkö- ja kirjallisuuspiiri ei voi puolustella suoranaisia pedofiilin tekoja ja käytöstä kuten vielä 1970-luvulla tapahtui (Roland Barthes, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, toim.huom.).

Anna kertoo, ettei uskaltanut kertoa tapahtuneesta kenellekään, koska tiesi, ettei tukea olisi luvassa – ainoastaan syyttelyä ja häpeää. Hän oli ravintolassa väärennetyillä papereilla, alaikäisenä. Sieltä liikemies tytön pyydysti. Työnsi tekosensa jälkeen kouraan tuhat markkaa.

Springoran vanhemmat olivat eronneet, isäsuhde oli hakusalla ja äidillä vanhemmuus ja vastuu tyttärestään. Siinäpä oiva uhri nuoria tyttöjä metsästävälle tunnetulle ja kiitetylle kirjailijalle. Springorakaan ei kolmeen vuosikymmeneen uskaltanut tuoda esille omaa tarinaansa, koska hän pelkäsi kirjailijan lähipiiriä, 1960-luvun arvoliberaaleja, joiden mielestä tällainen ikäero teinin ja aikuisen välisessä seksissä ei ollut mikään ongelma.

Vanessa Springoran omasta elämästä kertova Suostumus on paljon muutakin kuin vain paluu järkyttäviin teinivuosien muistoihin ja mielen romahtamiseen. Se on loistavasti kirjoitettu kaunokirjallinen teos, joka vie lukijan suorastaan lempeästi aikuisen mielen mustiin syövereihin. Kirjailija ei huuda syytöksiä, ei osoittele sormella, vaan kirjoittaa tapahtuneesta lähes lakonisesti. Samalla se on vahva puolustuspuhe nuoren oikeudesta herätä seksuaalisuuteen ilman aikuisen häirintää. Silti tarina jäytää lukijan mieltä. Miten tällaista on voinut tapahtua?

Vielä 1980-luvullakin maailma oli toinen. Jopa lapsen hyväksikäytöstä saattoi kirjoittaa vapaasti joutumatta siitä minkäänlaisen edesvastuuseen. Ranskalaiskirjailija kertoi touhuistaan estoitta saaden osakseen kiitosta ja suitsutusta. Tehdessäni tyylianalyysin Tampereen Yliopistoon tamperelaisista miestenlehdistä 1980-luvun puolivälissä, törmäsin kuvottaviin tositarinoihin suomalaisista seksituristeista, jotka hyväksikäyttivät seksuaalisesti alaikäisiä tyttöjä ja poikia Thaimaassa pikkurahalla. Kukaan ei reagoinut teksteihin mitenkään!

Springoraa on syytetty kostosta, mutta siitä kirjassa ei ole kyse. Hän kuvaa elävästi ja aidosti teinitytön tunne-elämää ja lapsellisia haaveita. Toisaalta myös syvenevää epätoivoa, ja aikuisten ihmisten täydellistä välinpitämättömyyttä nuorta kohtaan. Toki hän myöntää, että enää kirjailijan teoksista ei voida puhua muistamatta Springoran kirjoittamaa Suostumusta. Hyvä niin.