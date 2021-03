Antti Savelan kolumni: Jo riittää! – Selänteen henkilökunnalle luotava turvallinen työympäristö

Mitä ihmettä Selänteessä oikein tapahtuu? Viime viikolla Selänteen peruspalveluiden kuntayhtymän valtuusto päätti äänin 9-8, että marraskuinen päätös palveluiden rakenneuudistuksesta kumotaan ja saman tien aletaan valmistella uutta mallia.

Marraskuussa valtuusto päätti varsin tasapuolisesti ja kohtuullisesti mallista, jossa Haapajärvi olisi saanut 15 paikan akuuttivuodeosaston ja arviointiyksikön yhdistelmän sekä lääkäripäivystyksen, Pyhäjärvi olisi säilyttänyt vuodeosastonsa ja Reisjärvi olisi saanut pienen niin sanotun hybridiosaston Haapajärven malliin. Nyt sitten tuo hyvä perusmalli kumottiin sillä perusteella, että marraskuun valtuuston kokous olisi päättänyt asiasta lainvastaisesti ja väärässä järjestyksessä. Sikäli kovastikin mielenkiintoista, sillä Selänteen hallitus teki esityksen tästä – juridisesta – arviosta äänin 5-4 ja Selänteen valtuusto lopulta äänin 8-9. Kumma kyllä marraskuun päätöksen juridisessa arvioinnissa kaikki haapajärviset olivat yhtä ja kaikki Reisjärven ja Pyhäjärven valtuutetut toista mieltä.

Mutta itse asiaan: kovasti käy surku Selänteen työntekijöitä kohtaan. Heidän työmaansa on ollut politiikan ja paikallisten intressien riepoteltavana jo monta vuotta. Viime syksynäkin pidettiin jo yt-neuvottelut siltä pohjalta, että Haapajärveltä, suurimmalta paikkakunnalta olisi lakkautettu sekä arviointiyksikkö että vuodeosasto, 36 sairaansijaa. Onneksi marraskuinen valtuusto teki ne neuvottelut tarpeettomaksi. Toki ymmärrän, että Reisjärvelle ja Pyhäjärvelle marraskuun päätös ei olisi säästöjä juuri tarjonnut. Kunnalla on kuntayhtymässäkin oikeus saada tahtonsa läpi, varsinkin omien kuntalaisten osalta. Mutta silti, kovasti oudolta on säästöjen etsiminen tuntunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tässä tilanteessa ei voi kuin ihmetellä, että Selänteen palvelut toimivat niin hyvin kuin toimivat. Esimerkiksi korona-rokotukset ovat sujuneet mallikkaasti vapaaehtoisten järjestöjen suosiollisella tuella. Silti monet työntekijät ovat väsyneenä äänestäneet jaloillaan. Se ei kieli hyvää. On kysymys tärkeimmistä palveluista ja niiden on toimittava. Onneksi nyt näyttää paremmalta. Viimeisestä valtuuston kokouksesta sai sellaisen käsityksen, että ainakaan Reisjärvellä Haapajärven hybridiosaston rakentamiselle ei nähdä estettä. Tämä luo vakautta ja turvallisuuden tunnetta henkilökunnassa. Se on tarpeen – vihdoinkin.