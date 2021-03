Soiten alue yhä koronavirusepidemian perustasolla – Yksi uusi tartunta

Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartuntaketju on selvillä. Tartunnan saanut oli jo valmiiksi karanteenissa, joten uusia altistuneita ei ole.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan alueellista tilannekuvaa sekä alueellisia suosituksia. Soiten alue pysyy koronaviruksen epidemiavaiheen perustasolla. Alueellisten suositusten voimassaoloaikaa jatkettiin 18.4.2021 saakka.

Viime viikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä kuusi positiivista koronavirustartuntaa. Karanteeniin asetettiin 29 henkilöä. Positiivisten näytteiden osuus oli 0,4 prosenttia, testejä tehtiin noin 1 500 kappaletta.

Koronarokotukset ovat edenneet. Maanantaisen tiedon mukaan yli 80-vuotiaiden rokotusaste oli 90 prosenttia ensimmäisen rokotteen osalta. 75–79-vuotiaista on rokotettu ensimmäisellä rokotteella 91 prosenttia. Myös 70–74-vuotiaiden rokotukset on käynnistetty, heistä 28 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotuksen.

Riskiryhmän 1 rokotuskattavuus on noin 45 prosenttia.

Yhteensä rokotukseen oikeutetusta Soiten alueen väestöstä on rokotettu 21,7 prosenttia ensimmäisellä rokoteannoksella.

Alueen tautitilanne on säilynyt edelleen rauhallisena. Keskeisimpiä voimassa olevia alueellisia suosituksia ovat maksimissaan 10 henkilön yksityistilaisuudet, aikuisten harrastustoiminnan keskeyttäminen sisätiloissa, lasten ja nuorten harrastustoiminnan salliminen alle 20 ryhmäkoossa.

Uimahallit, kirjastot ja julkiset tilat ovat auki erityisjärjestelyin.

7-9 luokkalaisilla ja toisen asteen koulutuksessa on laajennettu kasvomaskisuositus.