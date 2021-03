Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Valtioneuvoston esitystä on odotettu hartaasti ja nyt luonnos on julki – Kansalaiset tarvitsevat selko-ohjeita koronakevään liikkumiseen

Vihdoinkin, totesi moni. Valtioneuvoston kanslia julkaisi keskiviikkoiltana luonnoksen esityksestään erillislaiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Luonnos sisältää Suomen oloissa reipasta tekstiä ja isoja rajoituksia. Liikkumisrajoituksen on suunniteltu koskevan pääkaupunkiseutua ja Turkua.

Valtioneuvosto on neuvotellut viime päivät mahdollisista uusista rajoitustoimenpiteistä, kuten liikkumisrajoituksista, ja vanhojen rajoitusten jatkamisesta. Liikkumisrajoitusten tärkein tavoite on vähentää ihmisten välisiä tapaamisia ja lähikontakteja koronavirustaudin levitessä kiihtyvästi ja hallitsemattomasti määrätyillä alueilla. Tarkoituksena on suojata ihmisiä vaaralliselta tartuntataudilta. Sen lisäksi turvataan terveydenhuollon kantokyky.

Muutoksia on tulossa myös hengityssuojainten tai kasvomaskin käyttöön niillä alueilla, joille on säädetty liikkumis- ja oleskelurajoituksia. Maskia tulisi käyttää sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä. Nyt on korkea aika siirtyä suosituksista velvollisuuksiin tässäkin asiassa.

Miten homma sitten etenee? Kun kaikki hallituspuolueet ovat esityksen takana, se annetaan perustuslain mukaisena tilapäisenä poikkeuksena perusoikeuksiin poikkeusoloissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ihmisten toimien rajoittaminen ei miellytä kaikkia ja sen huomasimyös hallituspuolueiden näkemysten rakoilusta. Ihan yksinkertaisimmillaan on hämmästyttävää, että puoluekanta voi vaikuttaa siihen, mikä on terveysnäkökulmasta järkevinä. Asiat eivät ole kuitenkaan helppoja eikä olekaan kysymys ”pelkästä” terveydestä. On ihan oikea kysymys miettiä esimerkiksi sitä, ovatko liikkumisrajoituksia tärkeämpiä tai niiden ohella merkityksellisiä ihmisten kokoontumiseen sisätiloissa liittyvät riskit.

Kansalaiset odottavat päätöksiä ja selko-ohjeita. Viime vuonna tähän aikaan monet ymmärsivät viranomaisten ohjeistukset väärin eivätkä yli 70-vuotiaat uskaltaneet lähteä kävelylenkille hyvällä omallatunnolla vaan väistelivät kanssakulkijoita. Järjellä ymmärsi, että ulkoilu ei voi olla kiellettyä, mutta viranomaisia kuunneltiin kirjaimellisesti. Ja tietysti hyvä niin, että ohjeita kuunnellaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee turvalliseksi ajanvietteeksi ulkoilua keväisessä säässä, sillä riski saada koronavirustartunta ulkona liikkuessa on pieni. Siihen ei tarvita ihmistä kummempaa asiantuntijaa sanomaan, että Keski-Pohjanmaalla voi halutessaan ulkoilla hyvin turvallisesti. Meillä on metsiä, maantietä, pyöräteitä ja puistoja ja mahdollisuus pitää turvavälit. Nytkin viikonlopun lämpimiä säitä voi jo ryhtyä odottelemaan.

Pääsiäisen läheisyys askarruttaa monia. Ollako kotona, mökillä vai lähteäkö kotimaan matkalle? THL kannustaa viettämään pääsiäistä tänä vuonna kotikulmilla läheisten seurassa. Myös palmusunnuntain virpominen kannatta THL:n mukaan järjestää ulkona ja vain oman lähipiirin kesken. Perustelu on hyvä ja tullut tutuksi vuoden mittaan. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen pienentää riskiä saada koronatartunta.

Koronarajoituksista päättäminen on vaikeata, mutta erilaisten spekulaatioiden ja hallituslähteistä tihkuneiden tietojen julkisuuteen tulo ovat tehneet tilanteesta sekavan. Päätöksenteon ripeys ja selkeät ohjeet ovat tarpeen. Kansalaisten pitää yrittää kestää ja auttaa muita selviytymään pitkittyvästä pandemiasta.

On helppo uskoa, että tämän esityksen aikaan saaminen on ollut hallitukselle aidosti vaikeaa.