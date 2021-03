Hallituksen luonnos liikkumisrajoituksista julki: Ulkoilu sallittua samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa – Rikkomisesta sakkoja

Valtioneuvosto on julkaissut luonnoksen kaavailluista liikkumisrajoituksista. Julkaistu luonnos sisältää yksityiskohtaisen esityksen laiksi, jonka nimi on Laki liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.

Hallituksen tavoite olisi liikkumisrajoituksilla karsia muut kuin aivan välttämättömät kontaktit mahdollisimman vähiin erityisesti sisätiloissa, joissa virus leviää herkemmin. Tähän on pyritty rajaamalla sitä, mille asioille kotoaan saisi poistua.

Luonnoksen mukaan kiinteistön suljetun tai rajatun pihapiirin ulkopuolella saisi liikkua virkistäytymis- ja ulkoilutarkoituksessa vain samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Myös esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen olisi sallittua, jos sen voi tehdä niin, että pitää muihin ihmisiin riittävän etäisyyden.

Luonnoksessa on mukana myös esitys maskipakoksi. Sen mukaan vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneen on käytettävä maskia sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on oman talouden ulkopuolisia henkilöitä. Pakko ei koske niitä, joilta terveydelliset syyt sen estävät.

Liikkumisrajoitusten ja maskipakon rikkomisesta määrättäisiin sakkorangaistus. Liikkumisrajoituksen rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon ja kasvomaskin käyttämättä jättämisestä määrätä 40 euron rikesakko.

Rajoitusten voimassaoloalueista määrättäisiin kolmeksi viikoksi kerrallaan valtioneuvoston asetuksella. Tämänhetkisen koronatilanteen pohjalta rajoituksia on kaavailtu ainakin pääkaupunkiseudun pahimmille epidemia-alueille ja Turkuun. Nyt julkaistussa asetusluonnoksessa tarkkaa aluerajausta ei vielä ole määritelty.

Töiden hoitaminen sallittua

Liikkumisrajoitukseen kuuluu normaalin ulkoilun ohella pitkä lista poikkeuksia. Esimerkiksi elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muiden elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkiminen olisi sallittua. Samoin pankissa ja postissa saisi asioida.

Myös lääkärissä ja sosiaalipalveluissa saa asioida. Niin ikään läheisen henkilön hoivan vuoksi tai vammaisen henkilön auttamiseksi liikkuminen on sallittua, samoin oman lapsen tapaamiseksi tai vakiintuneen parisuhteen perusteella.

Liikkuminen työtehtävien hoitamiseksi tai yritystoiminnan harjoittamiseksi olisi niin ikään sallittua. Myös varhaiskasvatukseen ja koulutukseen osallistuminen on sallittua, mukaan lukien ylioppilaskirjoituksiin. Samoin varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi saa liikkua.

Lisäksi omassa omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevalle mökille saa siirtyä, samoin muuttaa toiseen asuntoon. Liikkuminen yksilölliseen sielunhoidollisen tapaamisen vuoksi uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa olisi sallittua.

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet lapset saisivat edelleen ulkoilla ja leikkiä ulkona muiden lasten kanssa.

Esitys tarvitsee vielä kolmen ryhmän tuen

Esitys tarvitsee vielä RKP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden tuen, jotta hallitus voi antaa esityksen eduskunnalle. Vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät ilmoittivat myöhemmin keskiviikkoiltana hyväksyvänsä lakiesityksen antamisen eduskunnalle.

