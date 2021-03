Kannuksessa on viisi vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta – Muutokset alueiden rajaamiseen ja luokitukseen ovat astuneet voimaan



Kannuksessa on useita pohjavesialueita. Ne sijaitsevat hiekka-soramuodostumissa.

Pohjavesialueiden luokitus Kannuksessa on valmistunut. Paikkakunnalla on viisi vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta, yksi vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen sekä yksi vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue.