Lämpimän käyttöveden loppuminen voi olla merkki elinkaarensa päähän tulevasta laitteesta – Varaajan käyttöikä on noin parikymmentä vuotta



Ylivieskalainen LVI-alan yrittäjä Tomi Rajaniemi toteaa, että varaajan käyttöikä on parisenkymmentä vuotta.

Ylivieskalainen LVI-alan yrittäjä Tomi Rajaniemi toteaa, että varaajan käyttöikä on parisenkymmentä vuotta.

Missä syy, jos lämmin vesi ei riitä varaajassa? – Sähkölämmitteisessä talossa, jossa on lämminvesivaraaja, kyse on yleensä siitä, että vedellä joko läträtään ylettömästi tai varaaja on liian pieni, LVI-yrittäjä Tomi Rajaniemi Ylivieskasta sanoo.