Soitessa ei uusia koronavirustartuntoja torstaina – Yli 65-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokoteajanvaraus avautuu tiistaina

Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja torstaina. Tartuntamäärät ovat pysyneet maltillisina Soiten alueella viime aikoina. Kahden viikon aikana on kirjattu yhdeksän tartuntaa. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 11,6 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Kaikkiaan Soiten alueella on diagnosoitu 243 tartuntaa.

Kaikki viimeaikaiset tartuntalähteet on jäljitetty. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päättänyt, että AstraZenecan koronavirusrokotetta voidaan antaa 65 vuotta täyttäneille maanantaista 29.3. alkaen. Soiten alueella tämä tarkoittaa sitä, että ajanvaraus koronarokotuksiin avataan ensi viikon tiistaina 65–69-vuotiaille riskiryhmään 1 kuuluville. Riskiryhmään 1 kuuluvien 18–64-vuotiaiden rokotukset jäävät tauolle pääsiäisen jälkeisellä viikolla eli 5.–11.4.

Soitessa 65–69-vuotiaita riskiryhmään 1 kuuluvia rokotetaan AstraZenecan rokotteella. mRNA-rokotteet (Pfizer-BioNtec Comirnaty ja Moderna) on keskitetty pääsääntöisesti yli 70-vuotiaille. Yli 70-vuotiaille voidaan tarjota myös AstraZenecan rokotetta, mikäli sitä jää riskiryhmään 1 kuuluvien rokotuksista.