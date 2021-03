Hyvä, paha lingua franca – Pilkunviilaajat ruotii podcastissa englannin vaikutusta suomen kieleen

Keskipohjanmaan Pilkunviilaajat-podcastin neljäs jakso on julkaistu. Neljäs jakso on ensimmäinen osa niin kutsutusta Englanti keskellämme -jaksokokonaisuudesta, joka on kahden jakson mittainen. Jälkimmäinen jakso tästä jaksokokonaisuudesta julkaistaan seuraavalla viikolla.

Molemmissa jaksoissa syvennytään siihen, miten ja millaisella voimakkuudella englanti vaikuttaa suomen kieleen. Ensimmäisessä jaksossa pysytellään yleisellä tasolla, toisessa jaksossa syvennytään mielenkiintoisiin tapausesimerkkeihin.

Voit kuunnella uusimman jakson tästä. Aiemmin julkaistuihin jaksoihin pääset tästä.

Kieliaiheisen Pilkunviilaajat-podcastin ensimmäinen tuotantokausi pitää sisällään kymmenen jaksoa. Uusi jakso julkaistaan torstaisin kello 17.30. Jokainen jakso on kuunneltavissa Keskipohjanmaan verkkosivuilla ja näköislehdessä.

Miten meni noin omasta mielestä, eli mitä mieltä olit jaksosta? Mietityttääkö sinua jokin kieleen liittyvä asia, josta haluaisit Pilkunviilaajien puhuvan? Lähetä palautetta ja aihe-ehdotuksia sähköpostitse vili.ruuska@kpk.fi tai anniina.jeskanen@kpk.fi.