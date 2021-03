Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kyllä tähdet kelpaisivat kaikille kunnille – Yhteisöllisyys luo parhaimmillaan jopa työpaikkoja

Kuntalistaus on ollut mielenkiintoista luettavaa. Hyvin menestyneet kunnat pitävät Suomen Kuvalehden tilaamaa listausta ilahduttavana. Huonommin menestyneissä kunnissa rankkaus halutaan unohtaa. Helppo on ymmärtää molempia tahoja. Keskipohjanmaan toiminta-alueellakin listan kahdenkymmenen parhaan kunnan joukkoon on päässyt yksi eli Uusikaarlepyy Pohjanmaalta. Valtakunnassakin rankkaus on herättänyt runsaasti mielenkiintoa ja keskustelua. Selityksiä haetaan hyviin ja huonoihin tuloksiin.

Listaus on konsulttitoimisto MDI:n johtavan asiantuntijan Timo Aron ja hallintotieteiden tohtorin Eero Laesterän käsialaa. Aro on tullut vuosien mittaan tutuksi monista tilastoistaan ja kartoistaan, joissa hän kuvaa kuntien sijoittumista Suomen kartalle erilaisilla mittareilla. Viime viikolla ilmestyneen listauksen perustana on kolme teemaa: väestökehitys, elinvoimaisuus ja kuntatalous.

Manner-Suomen kunnat on laitettu viiteen eri kategoriaan tähtiluokituksella. Keskipohjanmaan alueella viisi kuntaa yltää viiden tähden joukkoon eli parhaimmistoon. Näitä kuntia ovat Uudenkaarlepyyn lisäksi Pedersöre, Pietarsaari, Luoto ja Kruunupyy. Yhteistä kunnille on muun muassa se, että ne ovat kaksikielisiä.

Suomenkielisistä kunnista neljä tähteä saivat Kalajoki, Kaustinen ja Kokkola. Esimerkiksi Kokkolan sijoittuminen omassa sarjassaan eli maakuntakeskusten joukossa viidenneksi, on erittäin hyvä tulos. Ohi kiilaavat muun muassa Vaasa ja Seinäjoki.

Aluetutkija Aro osaa ja ei osaa selittää ruotsinkielisten kuntien menestystä. Hän kertoo Keskipohjanmaan jutussa, että "kyseessä on kokonaisuus hyvistä tekijöistä, jotka vahvistavat toinen toisiaan". Yksi näistä tekijöistä on työllisyys, joka niin korkealla, että se vastaa käytännössä täystyöllisyyttä. Lisäksi alueella on paljon yrityksiä suhteessa väkimäärään.

Vanhastaan tiedetään, että ruotsinkielisten alueiden hyvinvointi on korkealla monella mittarilla. Ihmiset ovat terveempiä, työkykyisempiä ja toimintakykyisempiä kauemmin kuin muualla. Timo Aro puhuu myös osallisuuden, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman merkityksestä. On helppo uskoa, että aineellistakin hyvinvointia luo osaltaan se, että ihmiset pitävät huolta toisistaan. Sehän voi näkyä konkreettisesti jopa työpaikkana.