Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kahdeksas luokka on Atlakselle seikkailu

Viraalit nerot 2. Ohjaus Elin Grönblom, 2021 Yle Areena to 1.4.

Atlas (Aron Syrjä) pääsee luokan edustajana koulun johtokuntaan. Uuteen-Kaledoniaan muuttanutta kaveria on yhä ikävä, mutta sitä ei voi ääneen sanoa. Se peitetään naljailuun päiväraportoinnin kyytipoikana. Onneksi Atlas on löytänyt tytöt. Tai päinvastoin. Poika keksii oikeat sanat vasta, kun tilanne on jo ohi.

Ted Forsströmin ja Kaj Korkea-Ahon kirjoihin perustuvan Viraalien nerojen toisen kauden alku on pituutta venähtäneen Atlaksen myötä ketterää ykköstä kömpelömpi. Varhaisnuorten maailmaa sarja kuvaa edelleen sympaattisesti.