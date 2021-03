Snellman lahjoittaa Pietarsaareen leikki- ja liikuntapuiston 70-vuotisjuhlansa kunniaksi

Pietarsaari

Perheyritys Snellman lahjoittaa Pietarsaareen kaikenikäisille suunnatun leikki- ja liikuntapuiston 70-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi.

Puisto on tarkoitus sijoittaa Vanhan sataman uimarannan välittömään läheisyyteen.

Lahjoituksen avulla alueesta on mahdollista kehittää entistä viihtyisämpi ja monipuolisempi kokonaisuus, joka mahdollistaa myös uusia oheispalveluja. Puiston vetonaulaksi lapsille on tulossa alueen teemaan sopien suuri leikkilaiva, jonka parissa riittää tekemistä pitkäksi aikaa. Lasten leikkiessä aikuisilla on mahdollisuus käyttää kuntoilulaitteita laivan läheisyydessä ja samalla pitää silmällä perheen pienimpiä.

Suunnittelua on tehty yhteistyössä kaupungin kanssa.

