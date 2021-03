Kallion alueen koronattomuus jatkuu – Edellisestä tartunnasta pian kaksi viikkoa

Ylivieskassa, Alavieskassa, Nivalassa eikä Sievissä ole todettu tällä viikolla uusia koronavirustartuntoja, peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta kerrotaan perjantaina.

Edellinen tartunta alueella on todettu lauantaina 13. maaliskuuta.

Koko Pohjois-Pohjanmaalla on tullut perjantaina ilmi yhdeksän uutta koronatartuntaa (THL). Yhteensä varmistettuja tartuntoja on epidemian alusta saakka 2 727.

Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on 31 100 000 asukasta kohden edelliseltä kahdelta viikolta. OYS:ssa on hoidossa seitsemän koronapotilasta. Epidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa.