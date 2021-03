Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan Tiikerit on palannut lentopallon kansalliseen kärkeen – Pääsy neljän parhaan joukkoon on kova juttu seuralle, myös koko keskipohjalaiselle joukkueurheilulle

Mestaruusliigaa eli lentopallon pääsarjaa pelaava Kokkolan Tiikerit havittelee SM-pronssia lauantaina, kun vastaan asettuu Vantaa Ducks. Mitalipeleihin tähdänneen Tiikereiden minimitavoite on siis jo täyttynyt. Neljäs sija olisi tietysti olematon lohtu tarjolla olevaan mitaliin verrattuna. Pronssiottelu on urheilun raadollisuutta parhaimmillaan – ja pahimmillaan.

Kävi ottelussa miten tahansa, voidaan sanoa, että Tiikerit on palannut kansalliselle huipulle. Tämänvuotinen saavutus nimittäin on jatkumoa edellisvuosille.

Joukkue tuli ryminällä kärkikahinoihin 2010-luvulla. Mestaruuspokaalia nostettiin Kokkolassa kolmesti: vuosina 2013, 2015 ja 2016. Tärkeimpiä palasia lähti kolmannen mestaruuden jälkeen pois, ja minidynastia mureni.

Menestyvä joukkue oli rakennettava uudelleen tulevaisuuden tähdistä – taloudellisistakin syistä. Tämä otti aikansa: Tiikereiden tapauksessa muutaman vuoden. Se on ammattilaispalloilussa verrattain lyhyt aika tehdä sukupolvenvaihdos.

Keväällä 2019 tunnelin päässä kajasti valo. Tiikerit toki taipui puolivälieräsarjassa VaLePalle voitoin 1–3, mutta otteet antoivat toivoa paremmasta huomisesta. Huomioitava on vastustajakin: se juhli lopulta SM-kultaa hävittyään ainoastaan kaksi ottelua pudotuspeleissä. Sama joukkue passitti Tiikerit tänä vuonna pronssiotteluun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viime keväänä koronavirus iski ottelupallon kenttään. Viidenneksi runkosarjassa päätynyt Tiikerit ei päässyt mittaamaan tasoaan pudotuspeleissä.

Vuosi vuodelta on siis hilauduttu lähemmäs kansallista kärkeä. Signaaleja menestyspotentiaalista ei enää tarvita vaan se kliseinen viimeinen askel kolmen parhaan joukkoon.

Otetaanko se nyt, ensi vuonna tai sitä seuraavana? Viime vuosien tuloskäyrä rohkaisee näin opportunistiseen kysymyksenasetteluun – luottamukseen siitä, että mitali tulee ennemmin tai myöhemmin. Olkoonkin, että suurseurat Savo Volley, VaLePa ja Hurrikaani-Loimaa pysynevät suurina. Ja toisaalta: on aina oma taiteenlajinsa koota joukkue.

Tiikerien pääsy neljän parhaan joukkoon on kova juttu myös laajasta näkökulmasta eli keskipohjalaisen urheilun näkökulmasta. Se antaa uskoa, että väestömäärältään pienestä maakunnasta voidaan ponnistaa huipulle – myös joukkueurheilussa ja vieläpä omalla joukkueella.

Edelleen toki vallitseva tendenssi on se, että mitalijuhliin Keski-Pohjanmaalta päästään pelaaja tai valmentaja kerrallaan. Maakunta on profiloitunut joukkueurheilussa – enenevässä määrin myös yksilöurheilussa – kasvattajamaakuntana.

Sekin pitää kutinsa, että potentiaaliset pääsarjatason menestyjäjoukkueet ovat yhä vähissä. Levikkialueen pääsarjajoukkueet kun ovat yhden käden sormilla laskettavissa.

Edustusvaje kansallisen joukkueurheilun ylimmällä tasolla ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sinne voisi päästä tai siellä voisi pärjätä. Rautaisella lajikulttuurilla ja ammattitaidolla varustettu seura on menestyksen kivijalka. Ilman taustojen toimivuutta parrasvaloihin ei ole mitään asiaa.

Seuroissa on havaittu, että kansallisella mittapuulla keskisuurenkin seuran resurssit ovat rajalliset. On huomattu, että kilpakumppanit karkaavat henkilöstöllisesti ja rahallisesti leveämpien harteidensa turvin, ellei jotain tehdä. Niinpä on päädytty seurarajat ylittävään yhteistyöhön. Se on ollut järkevä peliliike monissa junioreiden SM-mitaleihin yltäneissä keskipohjalaisjoukkueissa.

Joskus kuulee sanottavan, että seuratoiminnan kannalta tärkeimpiä joukkueita ovat joukkuekavalkadin ääripäät: nuorimmat juniorit ja edustusjoukkue. Ilman juniorituotantoa ei ennen pitkää ole kilpailutoimintaakaan. Esikuvat puolestaan houkuttelevat lapsia ja nuoria seuratoimintaan mukaan.

Siksi on tärkeää, että maakunnassa on valovoimaisia joukkueita. Sellaisia kuin Tiikerit.