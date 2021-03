Haapaveden kaupunginvaltuuston pj. Päivi Ollila avautuu kokemastaan häirinnästä Ylen haastatteluissa: Ainoa taho joka asiaan voi puuttua on Perussuomalaiset itse



Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Päivi Ollila (kuvassa keskellä) kertoo Ylen haastattelussa, että hänen lisäkseen häirintää ovat Haapavedellä joutuneet kokemaan paitsi oman puolueen valtuutetut myös kunnan virkamiehet. Kuvassa vasemmalla hallintojohtaja Eija Saarela ja oikealla entinen vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Päivi Ollila (kuvassa keskellä) kertoo Ylen haastattelussa, että hänen lisäkseen häirintää ovat Haapavedellä joutuneet kokemaan paitsi oman puolueen valtuutetut myös kunnan virkamiehet. Kuvassa vasemmalla hallintojohtaja Eija Saarela ja oikealla entinen vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen.

Haapaveden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Päivi Ollila toteaa Radio Suomen Päivässä perjantaina julkaistussa haastattelussa, että ainoa taho, joka voi puuttua valtuutetun harjoittamaan häirintään on puolue itse: paikallisesti, piiritasolla ja lopulta valtakunnan tasolla. Ollila kokee, että Haapavedellä perussuomalaisten valtuutetun Ilkka Revon toimintaan ei paikallisesti ole neljän vuoden aikana puututtu millään tavalla, vaan päinvastoin Revon toimintaa on tuettu ja ihailtu, ja hänen juttujaan on jaettu ja tykkäilty sosiaalisessa mediassa.