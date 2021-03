Pietarsaari saa viimein leikki- ja liikuntapuiston ja vieläpä Vanhan sataman rantaan – Lahjoittajana lihatalo Snellman



Seitsemänkymmentävuotista olemassoloaan tänä vuonna juhlistava lihatalo Snellman on tehnyt kotikaupungilleen Pietarsaarelle lahjoituksen, jolla on paljon muutakin kuin symbolista merkitystä. Yritys lahjoittaa kaupungille kaikenikäisille suunnatun ja monipuolisesti varustellun leikki- ja liikuntapuiston, jollaisen tarpeesta Pietarsaaressa on puhuttu pitkään.