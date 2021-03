Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rokotusjärjestyksen muuttaminen ei ole helppo eikä yksiselitteisesti johda selvästi parempaan lopputulokseen

Koronarokotukset ovat edenneet hyvin Keski-Pohjanmaan alueella, mutta paljon on vielä työtä jäljellä. Nyt rokotusjärjestyksen muuttamista suunnitellaan. Kun ikääntyneet ja muut riskiryhmät on rokotettu, on vireillä rokotusjärjestyksen alueellinen painottaminen. Rokotusasiantuntijaryhmä suositti rokotusten painottamista epidemiatilanteeltaan vaikeimmille alueille eli pääasiassa pääkaupunkiseudulle.

Kysymys on terveydestä ja politiikasta eikä tämä yhdistelmä tee ratkaisuja helpommiksi. Pääkaupunkiseudun ja Turun koronatilanne on vaikea, ihmisiä on paljon ja kuka tahansa ymmärtää, että ihmisjoukoissa koronavirus leviää helpommin kuin seuduilla, joissa ihmisiä ja tungosta on vähemmän. Tilanteet elävät kuitenkin muuallakin ja naapurisairaanhoitopiiri voi olla lähellä. Tälläkin alueella ylitetään Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan rajoja muun muassa työn takia.

Kansallinen rokotekattavuus on noin 15 prosenttia. Esimerkiksi Soiten alueella väkeä on rokotettu enemmän. Mitä rivakammin rokotukset saadaan hoidettua, sitä valoisammalta tulevaisuus näyttää. Myös kaikki muut turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät varotoimet vaikuttavat.

Kun suunnitelma pääkaupunkiseudun ja Turun liikkumisrajoituksista julkistettiin aiemmin viikolla, alkoi melkoinen kuhina. Aikuiset ihmiset saivat itkupotkuraivareita siitä, että elämää rajoitetaan tai että heti ei ole tarkkaa tietoa kaikesta. Tietysti viestinnän pitäisi olla selkeätä ja mahdollisimman yksiselitteistä, mutta tilanne on vaikea eikä kaikki ole heti valmiina.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina, että hallitus on valmis painottamaan rokotuksia pahimmille epidemia-alueille kunhan riskiryhmät on rokotettu. Kysymys ei ole hallituksessakaan helppo. Se on sentään hyvä, että hallituksessa edelleen puolustetaan rajoitustoimia.

Sairaanhoitopiirien johdossa ei olla yksimielisiä alueellisen painotuksen järkevyydestä. THL:n tekemässä kyselyssä suuri osa vastanneista sairaanhoitopiireistä vastusti tai suhtautui varauksellisesti aluepainotukseen. THL:n mukaan rokotteiden kohdentaminen vähentäisi tehohoidon tarvetta jonkin verran, mutta ei hillitsisi epidemian etenemistä merkittävästi.

THL:n lausunnossa myös arveltiin, että kohdentaminen olisi ongelmallista kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Myös rokotteiden valmiiksi sovittujen kuljetusreittien muuttaminen olisi hankalaa.

Hallitus on siis valmis aluepainotuksiin, mikä ei tarkoita vielä päätöstä. Seuraavaksi rokotejakelun muuttamista arvioi sosiaali- ja terveysministeriö. Rokotusjärjestyksen mahdolliseen muuttamiseen menee vielä useita viikkoja. Rokotusjärjestyksen muuttaminen herättää paljon kysymyksiä. THL:n lausunnosta ei saa sellaista tukea, että alueellisista painotuksista olisi selvästi hyötyä.