Jouni Nikulan kolumni: Kompuroiva Joe Biden tuo mieleen meemit, joita Youtube tarjoilee minulle – Voi olla vain ajan kysymys, kun Kamala Harris nousee USA:n presidentiksi

Saattaa toki olla, että Andrewsin tukikohdassa Marylandissa oli toissa perjantaina poikkeuksellisen kova tuuli.

Yksi otos on kuitenkin jo varmistanut paikkansa historiankirjoissa, kun tämän vuoden uutiskuvia aikanaan niputetaan yhteen. Siinä Yhdysvaltojen 78-vuotias presidentti Joe Biden kompuroi ja kaatuu kivutessaan Air Force One -lentokoneeseen.

Uutiskuvassa näkyvät presidentin päälaki ja hänen oikea kätensä, joka on takertunut metallikaiteeseen kuin valtaan.

Youtuben etusivu näyttää käyttäjältään. Se johtuu algoritmeista, jotka suosittelevat ja valikoivat sisältöä somehistorian mukaan. Sen takia ihmiset jäävät somekoukkuun ja tyhmentyvät kuplissaan.

Minä olen joutunut ärsyttävään meemikierteeseen. Haluaisin sieltä pois, mutta olen klikkaillut itseni tilanteeseen, jossa Youtube syöttää syliini uutta Oblivion NPC -dialogiparodiaa. Oblivion-meemin aukiselittäminen veisi yhden äidinkielen kirjoitustaidon yo-kokeen verran energiaa, joten en tee sitä.

Sanon vain, että miettikääpä sitä, miltä presidentti Joe Bidenin kanssa keskusteleminen tuntuisi bugeja täynnä olevassa toimintaroolipelissä vuodelta 2007. Tuloksena voisi olla oblivion, unhola.

En ole koskaan seurannut presidentinvaaleja samalla intensiteetillä kuin loppuvuodesta. Maailmalla tunteet kävivät niin kuumina, että ääntenlaskun edetessä jälkipolville jätettiin läjä kuolemattomia meemejä. Onneksemme ja kiusaksemme.

Tässä oma kolmen kärkeni: 1. Lehdistötilaisuuden keskeyttänyt BBQ, beer, freedom -mies "the media is covering it up" -huutoineen. 2. Trumpin hengellinen neuvonantaja Paula White ja kielillä puhuminen näin: Hamanda atta rata deda baka sanda ada. 3. Trumpin asianajaja Rudy Giuliani lehdistötilaisuudessa maisemointiyrityksen parkkipaikalla, pornokaupan ja krematorion välissä – vahingossa.

Kaiken ilotulituksen jälkeen Joe Bidenin kausi alkoi vakaalla harmaudella, kunnes alkoi tapahtua.

Bidenin ensimmäinen lehdistötilaisuus Valkoisessa talossa oli pettymys, se ei sujunut kovin sutjakkaasti. Ajoittain monologi muistutti oblivion-meemejä: So the best way to get something done, if you... If you hold near and dear to you that you, uh, um, like to be able to um... Anyway.

Kaikki viittaa siihen, että Kamala Harrisin vastuu varapresidenttinä nousee historiallisen isoksi. Voi olla niinkin, että Harrisista tulee ykköspresidentti ennen Bidenin kauden loppua.

Tai sitten kestävyysjuoksustaan tunnetun Bidenin askel on vasta lämpenemässä. C'mon, man!