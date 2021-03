MTK:n edustajien mielipide: Keski-Pohjanmaa on jatkossakin maatalousmaakunta

Ilmastoasiat ovat nykyään jatkuvasti esillä. EU:lla, Suomella, maakunnilla, kunnilla ja yrityksillä on omat ilmastotavoitteet. Nykylaskelmien valossa maatalouden absoluuttinen ilmastokuorma on meillä Keski-Pohjanmaalla suuri. Kun otamme huomioon, että vuonna 2018 maakunnan väkiluku käsitti vain 1,2 % Suomen väkiluvusta, niin silloin maakunnassamme tuotetusta ruoasta 98,8 % siirtyykin maakunnan ulkopuolella oleviin ruokapöytiin.

Olemme siis muuta Suomea ruokkiva maakunta. Meillä on merkittävä kotieläintuotanto, mikä on näkynyt viime viikkoina lehtien maidontuotannosta kertovissa jutuissa. Eikä sovi unohtaa alueemme kasvintuotantoa, jota esimerkiksi vahva perunanviljelymme edustaa. Nämä seikat tulee pitää mielessä ilmastokeskustelussa, kun ollaan näin maatalousvaltaisella alueella.

Maataloudelle oikeudenmukainen tapa tarkastella maatalouden ilmastovaikutusta on suhteuttaa päästöt tuotettuun ruokaan. Kun onnistumme tuottamaan ruokaa mahdollisimman ilmastotehokkaasti, niin silloin voidaankin olla hieman yllättävässä tilanteessa: meidän tuleekin lisätä ruoantuotantoa täällä, jotta päästöt isossa mittakaavassa pienenevät.

Mistä maatalouden ilmastopäästöt sitten tulevat? Olemme MTK Keski-Pohjanmaassa olleet mukana maakuntaliittomme ilmastotiekarttatyössä, joka hahmottaa tilannetta maakunnassamme. Tähän on haettu vastausta myös MTK:n omassa ilmastotiekartassa, joka on tehty yhdessä SLC:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Molemmissa on esillä toimenpiteitä, kuinka maatalouden ilmastokuormaa voidaan keventää. Maa- ja metsätalous tarjoavat yhdessä ainoat keinot myös sitoa päästöjä.

Turvepellot tuovat maatilayritykselle satovarmuutta kuivina vuosina ja pienentävät näin satotappioriskiä – ne siis parantavat ruokaturvaa. Turvepeltojen ilmastovaikutusten osalta eletään kuitenkin tiedon puutteessa, ja niissä on paljon epävarmuutta. Asia korjaantuu, kun Luonnonvarakeskuksen ja muiden tahojen tutkimuksia saadaan eteenpäin ja tuloksia käytäntöön.

Peltojen kasvukunnon parantamiseen tähtäävät ilmastotoimenpiteet ovat etusijalla. Lisäksi ilmastotyökalupakissa on toimenpiteitä eloperäisen aineksen hajoamisen ennaltaehkäisyyn, hidastamiseen ja estämiseen sekä sen sitomiseen takaisin maahan. Kuitenkin on kyseltävä, ovatko kaikki toimenpiteet järkeviä pitkässä juoksussa. Niiden tulee olla oikeassa suhteessa maanviljelijän ottamien riskien, toimeentulon ja ruoan kasvavan kysynnän kanssa.

Ajoittain keskusteluun nousevat myös märehtijöiden metaanipäästöt. Karjatalouden ruoansulatuksen päästöt sidotaan takaisin maatilojen peltoihin ja metsiin – vieläpä niin, että niillä on kapasiteettia tarjota hiilensidontaa myös muille toimialoille. Kotieläintuotantoa kehitetään hiilineutraaliksi kunnianhimoisesti, mikä näkyy meijereiden ja lihatalojen tavoitteissa selkeästi.

Maatiloilla jatketaan edelleen ilmastotyötä, jota on tehty jo vuosisatoja samalla, kun täytetään maatalouden tärkein tehtävä: tuotetaan koko kansalle ruokaa. Maa- ja metsätalous on maakunnan ja koko Suomen tulevaisuus.

Jan-Ove Nyman

Toiminnanjohtaja, MTK Keski-Pohjanmaa

Niko Hyppönen

Maaseutunuorten asiamies, MTK Keski-Pohjanmaa

Liisa Pietola

Ympäristöjohtaja, MTK