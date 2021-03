Lukijan mielipide: Pride-kokous avain Kokkolan seurakuntaneuvoston tulehtuneen valintatilanteen ratkaisemiseksi?

Kokkolan seurakuntaneuvoston viimeisimmät päätökset Emilia Teerikankaan valituksen hylkäämisestä eivät tulleet yllätyksenä – valitettavasti. Ja on välttämätöntä, että Teerikangas tekee valituksen, sillä ongelmahan ei ole hänen persoonassaan, vaan häneen henkilöityy suurempi ongelmavyyhti, eri tahojen ristiriita raamatuntulkinnasta ja seurakuntakäsityksestä. Ongelmaa ei voi lakaista maton alle, vaan se on selvitettävä pohjiaan myöten, sillä näin jatkuessaan Teerikankaan lisäksi koko seurakunta kärsii pahasti tästä tilanteesta.

Olen pohtinut Teerikankaaseen liittyvää kiistaa enemmänkin, sillä samoja kiistoja käytiin Etelä-Suomen seurakunnissa vuosia sitten, kun kaupungistuminen, maallistuminen ja kansainvälistyminen iskivät toden teolla etelän suurempiin kaupunkeihin. Silloin etelän seurakunnat joutuivat muutospaineeseen. Internetin laajeneminen haastoi etsimään uusia toimintatapoja. Ja nyt korona mullistaa toimintaa vielä enemmän.

Valitettavasti Kokkolan seurakuntaneuvosto – tai ainakin sen kymmenen hengen ryhmä – on ajastaan jäljessä. Suurin osa seurakuntaa elää muussa todellisuudessa. Internet on muuttanut elämämme aivan uudenlaiseksi. Ja paluuta menneisyyteen ei ole. Jos seurakunta ei muutu ajan mukana, se ei vastaa jäsentensä henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Näin korona-aikaan pitää hakea uusia, dynaamisia ratkaisuja, mistä Jeesus itse antoi meille mallin, esimerkiksi menemällä kaikenlaisten ihmisten pariin.

Kymmenen ryhmä tuntuu käpertyneen paikallaan pysyväksi salaseuraksi. Salaseurahan se on, kun ei suostuta avoimesti kertomaan ja ottamaan vastuuta siitä, miksi Teerikangas ei missään tapauksessa kelpaa. Vetoaminen Raamattuun on heikko yritys paeta menneeseen ja piiloutumista, sillä samaan Raamattuun vetoavat Teerikankaan valinnan puolustajatkin. Samaan aikaan, kun neuvostossa kyräillään, seurakuntalaiset tarvitsisivat kaiken sen mahdollisen tuen, mitä seurakunta voisi antaa.

Väitän, että tämä korona-kurjimus on muuttanut kirkkoa hyvään suuntaan. Se pakottaa etsimään uusia työmuotoja ja miettimään, mikä on kirkon hengellinen ydin. Kirkon siirtyminen virtuaalimaailmaan on samalla paluuta alkukirkon aikaan, jolloin Kristuksen seurakunta oli rajat ylittävä, elävä, monenlaisista ja eri tavoin ajattelevista ihmisistä koostuva ryhmä.

Otsikon Pride-ehdotus tuli mieleeni seuratessani Church Times -lehden ja Lontoon pakolaistyön järjestämää seminaaria Lontoosta, aiheena ” All Sisters and Brothers”, kaikki sisaria ja veljiä. Fransiskaanimunkki Isä Timothy Radcliffe pohti aiheen raamatullisia perusteita kertoessaan vierailuistaan eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Ruandassa, pakolaisleirillä verisen sisällisodan jälkeen, hän huomasi, että yhdessä keskustelu ja toimiminen on paras tie ongelmatilanteissa. Vieraista ja oudoista ihmisistä tuli lähimmäisiä. Hän kertoi, että kiistelyn tai pakottamisen sijasta paras tapa löytää yhteys ja ymmärrys on kohdata toinen ihminen, ei leimaamalla häntä, vaan keskustelemalla hänen kanssaan veljenä tai sisarena, lähimmäisenä. Hänen radikaali oivalluksensa oli se, että jokainen ihminen on lahja. Jokainen minun kohtaamani ihminen on Jumalan lahja minulle.

Isä Timothyn ajatusten innoittamana löysin ratkaisun seurakuntaneuvoston ongelmatilanteeseen. Olen ymmärtänyt – vaikka kymmenen ryhmä ei sitä tunnustakaan – että ongelmat tiivistyvät Pride-tapahtumaan liittyvään jumalanpalvelukseen. Siispä aletaan muutos siitä. Seurakuntaneuvoston jäsenten on hyvä oppia ymmärtämään paremmin seksuaaliseen vähemmistöön kuuluvia kutsumalla kokoukseensa näitä ihmisiä keskustelemaan siitä, mitä he ajattelevat, miten kokevat seurakunnan kohtelevan heitä ja mitä he haluavat seurakunnalta. Isä Timothyn sanoja käyttääkseni he ovat seurakuntaneuvoston jäsenten veljiä ja sisaria Kristuksessa. Tasavertainen keskustelu ja yhdessä oleminen vähentää pelkoja, ja saattaa jopa opettaa näkemään toisin ajattelevan lahjana itselle. Siitä on hyvä jatkaa.

Lea Hopkins