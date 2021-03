Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suezilla selvittiin ilman suuria vahinkoja – Tavaraliikenteen sujuminen on kaikesta huolimatta haavoittuvaa

Suezin kanava tukkinut kontti­alus saatiin vihdoin viimein irti pohjasta. Ever Given -nimisen aluksen juuttuminen kuuluisaan kanavaan on ollut viikon uutisaihe. Maailma ei tuosta juuttumisesta heilahtanut, mutta vaikutukset alkoivat jo näkyä. Kysymyshän ei ollut pelkästään yhden aluksen onnettomuudesta vaan kaikkien kanavalle halunneiden laivojen odotuksesta. Suezin kanavaa pitkin kulkee valtava määrä tavaraa.

Suurtenkaan tavaramäärien jääminen välille ei näy hetkessä tavallisille kuluttajille, mutta jossain vaiheessa niin voisi käydä. Kuten Keskipohjanmaassa jo sunnuntaina kerrottiin, valtamerialuksen jumittumisella Suezin kanavaan olisi voinut olla vaikutusta myös Kokkolan satamassa, jos tilanne olisi pitkittynyt.

Kokkolasta ei ole tällä hetkellä suoria laivayhteyksiä Suezille, vaan valtamerialukset kuljettavat kontit Rotterdamin, Antwerpenin ja Hampurin satamiin. Sieltä syöttöalukset kuljettavat lastit Kokkolaan.

Ever Givenin irrottamiseen kului lähes viikko. Kokkolalainen satamajohtaaja arvioi asiantuntijana, että tuollainen tehtävä ei ole helppo. Alus on kerrostalon korkuinen ja lisäksi se on hyvin leveä. Poikittain kanavassa ollut alus on noin 400 metriä leveä.

Suezin kanavassa oli melkoinen määrä laivoja odottamassa kanavan avautumista. Kokkolan HalpaHallin toimitusjohtaja Janne Ylinen seurasi viikonloppuna Suezin kanavan tapahtumia. Neljässä laivassa oli kontteja matkalla Kokkolaan. Jos kanavan kautta kulkee yli 10 prosenttia maailmankaupan tavaraliikenteestä, kokkolaisyritykselle merkitys on vielä suurempi. Konteissa on käyttötavaraa tekstiileistä polkupyöriin. Vaikka viime viikolla tapahtunut onnettomuus ei tavaratalon elämää sekoittanut, kyseessä on tärkeä väylä Aasiasta Eurooppaan.

Kun tilanne kanavalla laukesi, alkoi ruuhkan purkaminen. Kanavaa pitkin pystyy kulkemaan sata alusta päivässä ja sadat rahtialukset odottavat pääsyä eteenpäin. Tilanteen voi sanoa ratkenneen hyvin viikon irrotustöistä huolimatta. Merirahtiliikenne pääsee jatkumaan ja tavara kulkee. Se helpottaa myös vientiyrityksiä.

Tapahtuma osoitti, kuinka haavoittuva tavaraliikenteen sujuminen kaikesta huolimatta on nykyäänkin. Tässä tapauksessa kuljetusongelmat eivät olleet lähelläkään näkyä kauppojen hyllyissä.