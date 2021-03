Säiliöauto ojaan Kälviän ja Kannuksen välisellä tiellä – Vain toinen kaista käytössä

Säiliöautoa ajaneen ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta karkasi perävaunu ojaan tiistaina puoli kuuden aikaan aamulla Kälviän ja Kannuksen välisellä tiellä 28. Onnettomuuspaikka sijaitsee noin viisi kilometriä Kälviältä Kannuksen suuntaan. Toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuudessa ei tullut henkilövahinkoja, mutta kevyttä polttoöljyä valuu maahan. Pelastuslaitos on paikalla tukkimassa vuotoa. Pelastuslaitoksen mukaan säiliöautossa on joko dieseliä tai polttoöljyä. Uutinen päivittyy.