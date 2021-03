Lukijan mielipide: Jäähyväiset Janssonin pelloille – Millaiseksi kotikaupunki Kokkola muuttuu?

On etuoikeus asua tällaisessa kaupungissa kuin Kokkola. Kantakaupungissa asujalle kaikki oleellisimmat palvelut ovat kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Myös luonto, esimerkiksi metsäpolut ja merenranta, ovat lähellä.

Reipas kilometri kauppatorilta pohjoiseen sijaitsee pelto, jonka me kantakokkolalaiset tunnemme nimellä Janssonin pellot. Laaja peltoalue on rakentamattomuudessaan harvinainen ja monella tapaa arvokas maa-alue, josta olemme saaneet nautiskella vuosikymmenten ajan. Maaseutumiljöö kaupungin sydämessä – satunnaiset vierailijat hämmästelevät ja ihailevat!

Pellon laitamilla tiheässä kuusikossa viihtyvät metsän eläimet ja linnut. Kesäaamuisin mustarastaan laulu raikaa ja iltasella kettu yrittää pyydystää jänispaistia. Kurkipariskunta on ottanut tavakseen viipyillä peltoaukiolla muutaman yön muuttomatkallaan niin keväisin kuin syksylläkin. Keväällä, ennen kuin maan kaupungilta vuokrannut viljelijä tulee kyntämään peltoa, sorsapariskunnat riemuitsevat vesilammikoissa, joita pellolla on riittämiin.

Vaikka kaupunki on pakkolunastanut maa-alueen itselleen ja tiedämme, että muutos miljööseen on tulossa, tänäkin talvena Chydeniuksen koulun oppilaat sekä me lähialueella asuvat olemme nauttineet lähiliikunnasta hiihtämällä peltoa ympäri. Keväällä ja kesällä ohikulkijat voivat ihailla maalaismaisemaa ja parhaassa tapauksessa pellolla häärivää maanviljelijää. Syksyllä, kun sato pellolta on korjattu, lapset tekevät retkiä ”kivisaarekkeille” ja pellon takaiseen metsään.

Valmisteilla oleva asemakaava ”Janssonin pellot, vaihe 1” muuttaa tätä osaa kaupungista varmuudella, joka tuntuu radikaalilta ja epäsopivalta pientaloista koostuvalle asuinalueelle. Kokonaisuudessaan pellolle on tulossa peräti 500 asuinhuoneistoa – yhteisöllisiä asumisratkaisuja rakennusten kerroslukujen vaihdellessa kahdesta viiteen. Ensimmäisessä vaiheessa esitetään rakennettavaksi 4,5-kerroksinen, suuri kerrostalo, jonka yhtä julkisivua hallitsisi lasiseinä.

On luonnollista, että kaupunki kasvaa ja sitä myöten uusia alueita rakennetaan ja maisema muuttuu. Joskus kuitenkin muutokset tuntuvat vievän asioita ajassa taaksepäin. Tehokkuuden nimissä alueet kaavoitetaan tiiviiksi – täpötäyteen pikkuisia tontteja. Taloja kasvatetaan ylöspäin, koska maa on kallista. Kauneus, luontoarvot ja aikakerrostumat unohdetaan, koska vain raha ratkaisee. Vanhaa puretaan surutta uuden tieltä ja laatikkotalot ovat sekä sukkelia että edullisia rakentaa.

Janssonin peltojen rakentaminen on vain yksi esimerkki kaupunkikuvan muuttumisesta. Rakentaa pitää, mutta olisi mietittävä miten ja millaista rakennetaan. Kenen ehdoilla?

Haastan meidät kaikki miettimään ja havainnoimaan muuttuvaa asuinympäristöämme. Lisäävätkö tulossa olevat muutokset viihtyvyyttä ja vetovoimaa? Saavatko ne meidät hypettämään kotikaupunkimme edistyksellisyyttä, luovuttaa ja uusia ratkaisuja? Vai hävittääkö yltiötehokas maan hyödyntäminen jotakin ainutlaatuista, viehättävää tai tärkeitä aikakerrostumia, jotka ovat omalta osaltaan palanen historiaa?

On kannatettavaa puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin – varsinkin kun ne ovat vielä edessäpäin ja asioihin on mahdollista vaikuttaa. Usein kyseenalaistajat leimataan hankaliksi valittajiksi, mutta olisivatko he pikemminkin hoksauttajia ja valppauteen haastavia. Kaupunki on meidän kaupunkilaisten. Miksipä emme haluaisi vaikuttaa omaan elinpiiriimme.

Päivi Eloniemi