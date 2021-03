Lukijan mielipide: Kun olen VesiVeijarissa, olen kotona

Tänään on aika ruusujen. VesiVeijari. Tuo niin ihana paikka, johon aina vaan täytyy päästä uudelleen. VesiVeijari imaisee mukaansa ja pian olen tuulen viemää. Mikä paikka! Uskallan väittää Suomen paras uimahalli! Olenhan 30 vuoden ajan kiertänyt kaikki Etelä-Suomen hallit! Ei ole mitään vastaavaa! Non plus ultra!

Kun sinne joka ilta lähes 2 tuntia talsii ja pääsee saunaan, ovat tunteet herkässä. Jo kassalla kohtaan hymyn herkän ja henkilökunta on kuin osa yhtä suurta perhettä.

Kun olen VesiVeijarissa, olen kotona. Altaita silmänkantamattomiin, eikä vihertävä Kokkolan Kanaria jätä ketään kylmäksi. Se lasten riemu, se ilo eläkeläismiehen silmissä vesijuoksun nautinnossa tulee uniini.

Odotan niin kesää! Että pääsen ulos flirttailemaan auringon kanssa upeille ulkoaltaille!

Eläköön minun rakas VesiVeijarini. Ja kiitos, että olet olemassa!

Terkuin

SaunaTero (Tero Hannila)

Kokkola