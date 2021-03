Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Valtiontalouden tarkastusviraston kaaos vaatii isoa selvittämistä

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin ja koko viraston tilanne vaikeutuu hetki hetkeltä. Eduskunnan kansliatoimikunta ilmoitti aloittavansa pääjohtajan virastapidättämistä koskevan prosessin. Toimikunta haluaa tällä toimella turvata viraston työrauhaa ja rauhoittaa viraston ympärillä olevaa kohua.

Tiistai-iltana tuli julkisuuteen, että tarkastusvirastoa koskevassa poliisitutkinnassa on STT:n tietojen mukaan epäiltynä pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin lisäksi lakiasiainjohtaja Mikko Koiranen.

Kansliatoimikunnan mielestä pääjohtajan toiminta on heikentänyt merkittävästi viraston uskottavuutta ja luotettavuutta julkisten varojen ylimpänä valvojana. Kansliatoimikunnan näkemykseen on helppo yhtyä. Eduskunnassa on huoli itse nimittämänsä pääjohtajan toiminnasta ja niin on syytäkin, sillä viraston tehtävänä on valvoa julkisten varojen käyttöä.

Yli-Viikarin matkakustannukset ja lentopisteet ovat olleet julkisuudessa jo aiemmin. Nyt on esiin tullut, että pääjohtajalle ostettiin vuosina 2018-2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä runsaan 4 700 euron arvosta.

Tällä hetkellä Yli-Viikari on parhaillaankin töissä, mutta odotettavissa on lähtö korkeasta virasta. Ihan tavatonta ei olisi tällaisessa tapauksessa, että henkilö itse tekisi ratkaisun asiassa. Oli kysymys lopulta isosta tai pienestä asiasta, pääjohtajan rahankäyttöön on kohdistunut paljon kielteistä huomiota. Poliisitutkinta vie asian uudelle tasolle.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on ylin valtion rahankäyttöä valvova elin. Siltä voi edellyttää erityisen hyvää harkintaa viraston rahankäytössä. Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan toiminta näyttää jopa epäeettiseltä. Vähintäänkin voi sanoa, että Yli-Viikarin arvostelukyky on pettänyt.

Prosessi on moniosainen. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan selvitys valmistuu pääsiäisenä. Kansliatoimikunta voi tehdä päätöksen virasta pidättämisesta. Mahdollisesta irtisanomisesta päättäisi kuitenkin eduskunnan täysistunto. Poliisitutkinta etenee omaa latuaan.