Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Valeuutisen uhka voitti aprillijutun – Lukijaa asia harmitti ja selitys löytyy tästä pääkirjoituksesta

Keskipohjanmaa rikkoi toimitusten vanhan perinteen pari vuotta sitten eikä julkaissut lainkaan aprillijuttua. Vielä viime vuonna ideat lentelivät. Lopulta päätös oli kuitenkin se, että aprillijuttua ei julkaistu. Keskipohjanmaa halusi valeuutisten aikakaudella korostaa oikeiden tietojen ja aitojen juttujen merkitystä. Niin tehdään tänäkin vuonna.

Media ei saa unohtaa huumoria, mutta sitä on hankittava muilla kuin aprillipäivän keinoilla. Kieltämättä aprillipäivän juksaukset ovat olleet omana aikanaan hauskoja. Silti väärien tietojen levittäminen huumorimielellä voi olla yhtä haitallista kuin mikä tahansa väärä tieto. Pahimmillaan se herättää tarpeetontakin epäluottamusta. Myös journalististen juttujen ja faktojen merkitystä on vaikea selittää, jos samaan aikaan julkaistaan keksittyjä huumorijuttuja. Toki tämä ongelma on äärimmäisen pieni verrattuna esimerkiksi sosiaalisessa mediassa liikkuviin "oikeisiin" valeuutisiin, joiden avulla yritetään vaikuttaa vaikkapa äänestyspäätöksiin.

Mediakasvatuksen määrä opetuksessa on lisääntynyt ja kouluissa hyödynnetään journalistisia sisältöjä. Puolentoista vuoden takaisessa nykyisen Uutismedian liiton tilaamassa selvityksessä kerrotaan, että opettajat ovat aidosti kiinnostuneita mediakasvatuksesta. Opettajat toivat jo vuonna 2019 esiin huolen siitä, että lasten ja nuorten mediataidot polarisoituvat.

Lasten vanhempien ja muiden aikuisten mahdollisuudet ja taidot vaihtelevat jo omien lähtökohtien ja kiinnostuksen perusteella. Medialukutaidot eivät kehity yhden oppitunnin aikana vaan ne edellyttävät arjessa tapahtuvaa keskustelua. Yksinkertainen keino tarjota mediakasvatusta on lukea, katsoa tai kuunella uutisia yhdessä lapsen ja nuoren kanssa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Journalismikasvatuksen merkitys on nykyaikana aivan olennainen. Media-alalla ja koko yhteiskunnassa on syytä olla tyytyväinen, että kouluissa puhutaan luotettavan mediasisällön merkityksestä ja vastuullisen journalismin pelisäännöistä. Myös mediatalot miettivät uusia mahdollisuuksia olla opettajien tukena yhä monimutkaisemmalta tuntuvassa maailmassa.

Yhteistyö koulujen ja medioiden välillä on vanha perinne. Puhtaimmillaan yhteistyötä tehdään vaikkapa siten, että toimittajat ja valokuvaajat käyvät kouluissa vierailuilla. Nykyäänkin tämä perinteinen tapa voi parhaimmillaan toimia, mutta tarvitaan paljon muutakin. Nuorten maailma on suurempi kuin heidän vanhempiensa ja isovanhempiensa. Mediaa käytetään eri tavalla ja myös sellaisen tekniikan avulla, jota vanhemmat eivät aina edes tunnista medioiksi.

Kriitinen medialukutaito ja lähdekritiikki ovat tärkeitä taitoja kaikenikäisille kuluttajille. Visuaalinen lukutaito on yksi uusimmista vaatimuksista, sillä tulevaisuuden media on yhä visuaalisempaa. Mediakasvatusta voi toteuttaa myös siten, että lapset ja nuoret opettelevat tekemään omia medioitaan.