Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Tositarinoiden sudenkuopat



”Taide on valhe, joka saa näkemään totuuden”, sanoi Picasso. Totuus on tarua ihmeellisempää. Taiteilijoiden on vaikea keksiä mitään toden ylittävää.