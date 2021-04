Ullavanjärven taakse 51 tuulivoimalaa ja Halsuan Riutanmaahan 17 – Wpd Finland haluaa kaavoittaa uuden tuulipuiston

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Wpd Finland on aloittamassa tuulivoimapuistojen kaavoittamista Kokkolan Ullavaan ja Halsuan Riutanmaahan. Alue on yhtenäinen ja kooltaan 4000 hehtaaria.

Hankeneuvotteluja käydään Kokkolan ja Halsuan kanssa ja kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä käynnistetään. Yhtiö on tehnyt alueella jo luonto- ja perustilaselvityksiä ja näitä jatketaan vuonna 2021.

Halsuan kunnanhallitus myönsi kokouksessaan luvan Riutanmaan tuulipuiston kaavoitusmenettelylle ja tekee Wpd Finlandin kanssa kaavoitussopimuksen. Kunta vastaa kaavoituksen laatimisen hallinnollisista menettelyistä, mutta kaavoituskustannuksista vastaa hanketoimija.

Suunnitelmissa olevien tuulivoimaloiden korkeus olisi maksimissaan 200 metriä ja roottorin halkaisija 200 metriä. Siten voimalan lakikorkeus olisi enimmillään 300 metriä.

Kokkolan puolella Ullavassa maanomistajia on useita, mutta Halsuan Riutanmaalla on vain yksi omistaja: United Bankers, joka on suomalainen varainhoidon ja sijoitusalan konserni.

Wpd Finland on rakentamassa tuulivoimaa lähialueella myös Toholammille, Kannuksen Kuuronkalliolle, Kalajoelle, Pyhäjoelle ja Oulaisiin.