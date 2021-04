Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuntienkin kannattaa nyt markkinoida, kun etätyötä voidaan tehdä kaikkialla

Ihmiset ovat "aina" vaihtaneet paikkakuntaa ja maata liikkuen työn ja milloin minkäkin asian perässä. Koronapandemian seurauksia voidaan arvioida kaikkein parhaiten jälkikäteen, mutta toki vaikutuksia ja tulevia trendejä mietitään jo nyt.

Etätyön yleistyessä monet yritykset miettivät pysyvien toimitilojensa roolia ja kokoa. Kuinka paljon tarvitaan pysyviä tiloja, joihin ihmiset kokoontuvat työskentelemään ja voiko jollakin alalla työ sujua ilman mitän yhteisiä tiloja. On selvää, että tietyillä aloilla yhteiset toimitilat ovat välttämättömiä toiminnan luonteen vuoksi.

Etätyön yleistyessä arvioidaan myös oman kodin soveltuvuutta työhön. Varsinkin siellä, missä asunnot ovat pienempiä kuin vaikkapa Keski-Pohjanmaalla, ei niin vain ole mahdollisuutta järjestää työhuonetta vaan työtila on keittiön pöydän ääressä tai jopa kylpyhuoneessa, mihin etätyöläinen saattaa paeta perhehälyä Teams-kokouksen ajaksi. Asuntojen suunnittelussa onkin herätty pohtimaan, miten etätyö kannattaa ottaa huomioon. Loma-asunnolla koronavuotta viettäneet miettivät, voisiko mökkipaikkakunnalle muuttaa kokonaan.

Myös maakunnissa on herännyt toiveita, josko kalliisiin asuntoihin ja ahtaisiin kaupunkeihin kyllästyneet etelän ihmiset haluaisivat muuttaa väljemmille seuduille. Tämä toteutuu Keskipohjanmaan toiminta-alueellakin. Viime vuonna asukasmäärä kasvoi kasvoi joillakin sellaisillakin paikkakunnilla, joissa ei ole vuosikymmeniin ollut muuttovoittoa tai väestönlisäystä. Nämä olivat usein isoja mökkikuntia tai matkailukeskittymiä, kertoo asiantuntija Timo Aro Keskipohjanmaassa.

Keskipohjanmaan alueella on neljä kuntaa, joihin on muuttanut muista kunnista enemmän ihmisiä kuin kunnasta pois. Näitä kuntia ovat Luoto, Lestijärvi ja Alavieska sekä Kalajoki. Suomessa laajemminkin toteutuvaan kehitykseen Aro näkee syyksi koronan ja sen seurauksena merkittävästi lisääntyneet etätyöt. Viime vuonna näin uskottiin käyvän, mutta nyt on jo faktaakin ajatusten tueksi.

Kasvukeskukset kasvavat ja väki pakkautuu pääkaupunkiseudulle. Siihen on luonnollisia syitä ja samantyyppistä ilmiötä on esimerkiksi Ruotsissa. Ihmiset lähtevät työn ja opiskelun perässä pois kotiseudultaan ja pieniltä paikkakunnilta. Jossain vaiheessa elämää halutaan palata vaikkapa perhesyistä. Nuorille vanhemmille oman lapsuudenperheen turvaverkko ja tuttu kotikaupunki tuovat helpotusta elämään. Asuntojen hinnat ja elämän yksinkertaisuus vetoavat. Voisi kuvitella, että muuttohaluja edistävät myös mahdollisuudet etätyöhön monissa asiantuntija-ammateissa. Myös monipaikkaisuudesta voi tulla todellisuutta.

Maakuntakeskusten ja pientenkin kuntien kannattaa nyt markkinoida itseään ja hyviä palveluitaan. Esimerkiksi Kokkolassa on erinomaiset palvelut ja vaikkapa mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan sekä muihinkin harrastuksiin.