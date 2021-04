Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronatoimet ovat nyt koetuksella – Arkijärjen lisäksi tarvitaan muitakin toimia

Hallituksen esitys tiukoista liikkumisrajoituksista kaatui keskiviikkona perustuslakivaliokunnan lausuntoon. Poikkeuksellinen tilanne on ennen kaikkea iso käytännöllinen ongelma, kun esitystä on sorvattu viikkoja. Hallituksen keskeinen tavoite oli vähentää esimerkiksi illanvietoissa ja muissa yksityisissä tilaisuuksissa syntyviä kontakteja. Perustuslakivaliokunta katsoo, että hallitus pääsisi tavoitteeseensa huomattavasti kevyemmillä keinoilla kuin liikkumisen kiellolla. Tämä tuli hyvin selväksi valiokunnan puheenjohtajan Antti Rinteen (sd.) ja varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen (kok.) tiedotustilaisuudessa.

Tämä sotku tietysti ihmetyttää siitä näkökulmasta, miten ihmeessä esitys pääsi näin pitkälle ilman tarvittavaa johtopäätöstä. Hallituksen esitystä valmisteli valtioneuvoston kansliassa alivaltiosihteeri Timo Lankinen ja iso joukko virkamiehiä. Myöskään oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei kiinnittänyt huomiota perustuslakivaliokunnan havaitsemaan perusongelmaan. Nyt voi ihmetellä sitä, miten kukaan virkamiehistä ei huomannut vakavia oikeudellisia ongelmia. Useat asiantuntijat ovat medioissa hämmästelleet, miten on mahdollista, että hallitus esitti laki liikkumisen estämiseksi. Oikeuskanslerin tehtävä on valvoa muun muassa hallituksen toimien lainmukaisuutta.

Liikkumisrajoitukset eivät nosta verenpaineita pilviin Keskipohjanmaan alueella, mutta niiden voimaan on uskottu epidemian hallinnassa valtakunnallisesti. Pohjalaismaakunnissa toivottavasti ymmärretään ihan normaalia puhetta siitä, ettei juhlia ja saunailtoja kannata nyt järjestää tai kokoontua eri puolilta Suomea tulevan ison sukujoukon kanssa. Silmin voi havaita, että pelkästään maskin käytössä on puutteita täälläkin. Todellakaan ei voida olla varmoja kaikkien ihmisten kaikkialla noudattavan viranomaisten ohjeita ja käyttävän järkeä. Osan ihmisistä elämä on jo valmiiksi "koronaturvallista".

Lisämausteensa koronatoimiin tuo hallituksen keskiviikkona tekemä esitys rokotusjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. Esitys lähtee nyt parin viikon lausuntokierrokselle. Keskipohjanmaan levikkialueen kuntayhtymissä halutaan pitää kiinni oman alueen rokotteista. Erityisesti on tärkeää pitää huolta riskiryhmien rokotuksista. Soiten infektiolääkäri Marko Rahkonen on oikeassa sanoessaan, että tilanteet muuttuvat nopeasti. Huonolla tuurilla voidaan olla muutaman viikon päästä leviämisvaiheessa, vaikka tänään ollaan perustasolla. Jo aiemmin on todettu, että tämä on yksi syy siihen, miksi rokotusjärjestyksen alueellinen painottaminen ei ole ihan yksinkertainen ajatus.

Koronatoimet ovat nyt koetuksella. Arkijärjen lisäksi tarvitaan muitakin toimia.

Keskipohjanmaan pääkirjoitus 28.3.