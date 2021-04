Soiten alueella on todettu perjantaina kolme uutta koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä kaksi koronapotilasta. Luku on kasvanut eilisestä yhdellä.

Koronavirustartuntoja on nyt todettu Soiten alueella koko pandemian aikana 256.

Soite tiedotti eilen torstaina kolmesta mahdollisesta altistuspaikasta, joita ovat:

- Harjun Leipomo (Kokkolan Prisma) ma 29.3.2021 klo 9.00–9.30

- Lounasravintola Pata’s (Kokkola) ma 29.3.2021 klo 11.30–12.30

- Kokkolan urheilutalon kuntosali ma 29.3.2021 klo 21–22

Yllä mainituissa paikoissa vierailleita kehotetaan seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin.