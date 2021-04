Soitessa ei uusia tartuntoja maanantaina – Vaasan sairaanhoitopiirissä kuusi tartuntatapausta

Soiten alueella ei ole tullut uusia koronavirustartuntoja maanantaina. Sitä myötä tartuntojen kokonaismäärä alueella on yhä 259.

Sairaalahoidossa on yksi koronaviruspotilas. Soiten alue on epidemian perustasolla.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on ilmennyt kuusi koronavirustartuntaa kuluneen vuorokauden aikana. Yhteensä tartuntoja on kirjattu 2 325.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 32 tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohti. Alue on epidemian kiihtymisvaiheessa.

Koko maassa on todettu 341 uutta tartuntaa, joista puolet pääkaupunkiseudulla.

THL:n koronakartalle on koottu ne kunnat, joissa on todettu vähintään viisi tartuntaa. Tähän on koottu kartalla olevat Keskipohjanmaan levikkialueen kunnat aakkosjärjestykseen ajantasaisine tartuntamäärineen (tilanne maanantaina 5.4. kello 12):

Alavieska 12

Haapajärvi 6

Haapavesi 23

Kalajoki 30

Kannus 23

Kaustinen 27

Kokkola 112

Kruunupyy 47

Lestijärvi 7

Luoto 47

Nivala 28

Oulainen 18

Pedersöre 64

Pietarsaari 141

Pyhäjärvi 6

Pyhäjoki 24

Reisjärvi 13

Sievi 25

Uusikaarlepyy 77

Veteli 6

Ylivieska 85

//Juttua päivitetty kello 14.39: lisätty tieto koko maan tartuntaluvuista