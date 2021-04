Tällä viikolla vietetään Lukuviikkoa.

Lukuviikko on Lukukeskus ry:n vuosittain järjestämä valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko, jonka tavoitteena on nostaa esiin ajankohtaisia kysymyksiä lukemisen ja lukutaidon ympäriltä. Vuoden 2021 Lukuviikko järjestetään teemalla "lukutaito on kansalaistaito".

– Lukutaito on kansalaistaito, joka antaa mahdollisuuden osallistua täysivaltaisena jäsenenä yhteiskunnan toimintaan, kerrotaan Lukuviikon verkkosivuilla.

Suomalaisista aikuisista 11 prosentilla ja nuorista 13,5 prosentilla on heikko lukutaito. Heikko lukutaito vaikeuttaa arkisia tilanteita ja vaikuttaa yhteiskunnassa ja työelämässä pärjäämiseen.

Lukuviikon aikana kirjastot ja koulut ympäri Suomen järjestävät tavallisesti erilaisia tapahtumia ja kirjailijavierailuita. Erilaisilla tempauksilla pyritään innostamaan ihmisiä lukemisen pariin.

Tänä vuonna ohjelmaa järjestetään verkossa. Lisää tietoa viikon ohjelmasta Lukuviikon verkkosivuilta, osoitteesta lukuviikko.fi.

Lukuviikko on saanut alkunsa Lukusunnuntaina vuonna 1977, josta se muutettiin Lukuviikonlopuksi vuonna 1986. Nykyistä Lukuviikkoa on vietetty vuodesta 1997.