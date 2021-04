Arvio saattaa osoittautua jo muutamana lähipäivänä ennenaikaiseksi, mutta Suomen koronatilanteessa saattaa – siis saattaa – olla tapahtunut käänne parempaan. Viime viikon ja viime päivien tartuntaluvut viittaavat tähän. Pääsiäispyhien aikaan testimäärät toki olivat arkea oleellisesti alhaisemmat. Sillä on ilman muuta vaikutusta todettuihin tartuntoihin.

Jo ennen pääsiäistä muutamana päivänä kirjattiin maaliskuun synkimpiä päiviä selvästi pienempiä tartuntalukuja. Tartuntamääriäkin oleellisempaa, että esimerkiksi HUS:n alueen sairaaloissa koronapotilaiden määrä kääntyi selvään laskuun. HUS:n johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi pitää tätä ”selkeästi hyvänä merkkinä”. Sitähän se ehdottomasti on.

Ajoittuiko koronaepidemian huippu tänä vuonna maaliskuun puolivälin tienoille, selviää lopullisesti vasta lähitulevaisuudessa. Yleinen käsitys asiantuntijoiden keskuudessa on joka tapauksessa ollut jo pitkään, että rokotusten eteneminen ja vuodenaikavaihtelu ovat yhdistelmä, joka minimissään taittaa epidemian kärjen. Perusteltua on myös uskoa, että tauti saadaan painettua pysyvästi ainakin siedettävälle tasolle. Samalla yhteiskunnan vähittäinen avaaminen tulee mahdolliseksi.

Tunnetusti koronarokotukset käynnistyivät niin Suomessa kuin koko Euroopan unionissa odotettua ja toivottua oleellisesti hitaammin. Syynä lääketehtaiden toimitusvaikeudet. Tässäkin suhteessa tilanne on menossa parempaan suuntaan. On myös syytä noteerata, että kansainvälisessä rokotusvertailussa Suomi pärjää suhteellisen hyvin, jopa erinomaisesti.

Suomen 17,6 prosentin rokotuskattavuus (4.4. tilanteen mukaan) on koko Euroopan unionin kolmanneksi paras. Edellä ovat ainoastaan saarivaltio Malta (35,0) ja Unkari (24,5). Unkari oli ensimmäinen EU-maa, joka otti käyttöön venäläisen Sputnik-rokotteen. Unkaria ovat seuranneet ainakin Tshekki ja Slovakia.

Maailmanlistan kärjen muodostaa Intian valtameren piskuinen saarivaltio Seychellit (65,2 % väestöstä rokotettu), lentävän lähdön rokottamiseen ottanut Israel (60,9 %), Himalajan pieni vuoristovaltio Bhutan (60,5 %) sekä EU:sta eronnut Britannia (46,3 %). Suomen verrokkimaista Tanskassa rokotettuja on 13,2 prosenttia väestöstä ja Norjassa 12,9. Ruotsissa rokotusprosentti oli aprillipäivänä 11,6.

Vaikka Suomen kehityksessä on nähtävissä positiivisia merkkejä, maailmanlaajuinen pandemia on kaikkea muuta kuin lyöty. Esimerkiksi Intiassa ja Brasiliassa tilanne on heikentynyt nopeasti. Erityisen huolestuttavia ovat uutiset Brasiliasta, jossa havaittu virusvariantti nimeltään P.1 on sekä oleellisesti aikaisempia versioita tartuttavampi että tappavampi. Kaiken lisäksi kyseinen muunnos on tarttunut esimerkiksi Amazonin suurkaupungissa Manauksessa ihmisiin, jotka viime keväänä sairastivat koronan. Tämän hetken arvion mukaan ainakin Pfizerin ja Modernan rokotteet antavat suojan myös brassivarianttia vastaan.

Suomen hallitukselle viime viikot ovat olleet vaikeita. Pääsiäisen viettoon ministerit joutuivat lähtemään häntä koipien välissä, kun perustuslakivaliokunta tumppasi ilmeisen kehnosti valmistellut pykälät liikkumisrajoituksista. Rokotusjärjestyksen alueellisesta kohdentamisesta taas hyväksyttiin asetusesitys, joka määräaikaisena (31.5. saakka) tuskin ehtii vaikuttaa maan kokonaistautitilanteeseen juuri mitenkään.

Välttämättä sen ei tosin tarvitsekaan. Rokotusten ja kevään eteneminen saattavat olla liitto, joka pelastaa paitsi maan myös sen hallituksen suurimmasta ahdingosta.

Se ei poista sitä, että kesäkuun kuntavaalien kamppailun tiivistyessä kevätkesällä hallituksen koronakompurointi kyllä muistetaan oppositiossa. Siitä myös tullaan muistuttamaan. Viime keväänä koronasta tuli pyytämätön tuki hallitukselle, mutta se aika oli ja meni. Kritiikki voi tuntua aivan varmasti parhaansa yrittäneistä ministereistä kohtuuttomalta, mutta sellaista politiikka usein on.