Lukijan mielipide: Maakuntalentojen tukeminen arveluttaa – Tavoitteet ja eettiset arvot unohtuneet

Medioissa (mm. KP 27.3.2021) olleiden uutisten mukaan valtio on tukemassa lentoliikenteen turvaamista ulkomaisten yhtiöiden voimin Helsingistä Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan ja päinvastoin yli 11,5 milj. € ajanjaksolla toukokuu-joulukuu 2021.

Valtion varoissa tuo summa ei tunnu kovinkaan suurelta kymmenien miljardien velanoton joukossa, mutta asiassa on kysyttävä, että onko mainittua tukea tarkasteltu kriittisesti, koska se tuntuu monestakin syystä ristiriitaiselta ja tarpeettomalta sekä eettisen arvopojan osalta kovin arveluttavalta.

Tarpeettomalta siksi, että mainittujen paikkakuntien junayhteydet Helsinkiin ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle ovat hyvät. Jyväskylästä 15-16, Joensuusta 7-9 ja Kokkolasta 9-10 osaksi erinomaisen nopeaa yhteyttä päivittäin. Kajaanista ja Kemistäkin parhaina päivinä 5-6 matkaa. Pitäisi riittää vaativammillekin matkaajille.

Alkaneen vuoden tammi-helmikuun aikana lentomatkustajien määrät mainituilla lentoasemilla ovat olleet Finavian tilaston mukaan yhtensä n.1535 henkilöä. Samalla tasolla laskien määrä merkitsee touko–joulukuun ajalle yhteensä n. 6200 matkustajaa.

Valtion n. 12 milj. tuki tuolle matkustajamäärälle on n. 2000 € tukea/matkustaja, ja vaikka matkustajamäärä tuplaantuisi, niin sittenkin n. 1000 €/matkustaja. Tämä tuntuu kohtuuttomalta ja tarpeettomalta. Tuen hinta per matka ja eettiset arvot ovat unohtuneet, ja nopeat ja edulliset päivittäiset junayhteydet ovat kaikkien käytössä.

Ristiriitaiselta siksi, että kun olemme pääosin yhteisesti hyväksymässä ja sitoutumassa CO2-päästöjen vähentämiseen, niin valtion tuella tätä mitätöidään kasvattamalla CO2-päästöjä tukemalla kannattamatonta runsaspäästöistä lentoliikennettä, vaikka vähäpäästöisemmät junamatkat olisivat paremmin CO2-päästöjen vähentämistavoitteiden mukaisia.

Eettisesti arveluttavaa on myös runsaspäästöisen lentoliikenteen hölläkätinen tukeminen, kun samanaikaisesti kiristetään ja/tai suunnitellaan kiristettäväksi tieliikenteen verotusta, joita veroja kerätään rajusti yli teiden kunnostukseen ja rakentamiseen tarvittavat summat.

Toki tieliikenteen päästöjä tulee pyrkiä vähentämään, mutta on muitakin keinoja kuin verotuksen kiristäminen. Mm. me itse kukin voimme vähentää autoilua siirtymällä enemmän hyötyliikuntaan, kuten pyöräilyyn, kävelyyn ja jättämällä huviajelut ja rallit vähemmälle.

Lisäksi teiden rakentamisessa ja liikenteen ohjauksessa olisi päästöjen vähentämiseksi edullisempaa liikennevalojen asemasta rakentaa kiertoliittymiä, poistaa teiden korotusesteet ja siirtyä postin jakelussa yhteen jakelukertaan per päivä.

Tavoite tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi on oikein ja hyväksyttävää, kunhan keinot ovat oikeita. Sen sijaan se, että verovaroilla tuetaan samanaikaisesti päästöjen lisäämistä toisaalla, on ristiriitaista eikä ole eettisesi oikein ja sitä on vaikea ymmärtää.

Heikki Häyrynen

Nivala