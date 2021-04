Soitessa kolmas päivä ilman koronavirustartuntoja – Vaasan sairaanhoitopiirissä kirjattiin kaksi tartuntaa

Tiistaina tuli täyteen kolmas peräkkäinen vuorokausi ilman koronavirustartuntoja Soiten alueella. Lauantaina ilmeni kolme tartuntaa – sen jälkeen uusia tartuntoja ei ole todettu.

Tartuntoja on kirjattu 16 kahden viikon aikana. Ilmaantuvuusluku samalta ajanjaksolta on 20,6 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti. Tartuntojen kokonaismäärä on yhä 259. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Vaasan sairaanhoitopiirissä diagnosoitiin kaksi tartuntaa kuluneen vuorokauden aikana. Tartuntoja on kertynyt kaikkiaan 2 327. Alueen ilmaantuvuusluku on 31.