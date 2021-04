Soitessa on aikoja koronarokotukseen vielä runsaasti saatavilla, joten kohderyhmää laajennetaan 18-65 -vuotiaiden riskiryhmään

Soiten koronarokotukseen on jäänyt useita aikoja vapaaksi tälle viikolle, joten rokotusten kohderyhmää laajennetaan. Koronarokotteen voi jälleen saada kaikki 18–69-vuotiaat riskiryhmään 1 kuuluvat Soiten alueen asukkaat.

Aikoja annetaan puhelimitse vielä tiistaina 6.4. iltapäivällä. Sähköinen ajanvaraus on avoinna niin kauan kuin rokoteaikoja on vapaana. Puhelinajanvaraus tapahtuu numerossa 06 828 7488. Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Linja katkaistaan, kun rokotuksiin annettavat ajat loppuvat.

Sähköinen ajanvaraus tapahtuu netissä Omahoito-palvelussa. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus.

Soitessa 18–64-vuotiaita riskiryhmään 1 kuuluvia rokotetaan mRNA-rokotteilla (Pfizer-BioNtecin Comirnaty ja Moderna). Yli 65-vuotiaita rokotetaan Astra Zenecan rokotteella THL:n suositusten mukaisesti.