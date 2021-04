Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian perustasolle – Pieni lievennys rajoituksiin: Yksityistilaisuuksiin saa osallistua nyt enintään kymmenen henkilöä

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanne on kehittynyt viime viikkoina myönteiseen suuntaan. Niin tartuntojen määrä kuin ilmaantuvuuskin on jatkanut laskuaan. Alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistain kokouksessaan, että Pohjois-Pohjanmaa on palannut epidemian perustasolle.

Ryhmä linjasi pieniä lievennyksiä yksityis- ja yleisötilaisuuksien osallistujamääriä koskeviin suosituksiin. Uuden suosituksen mukaan yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on nyt enintään kymmenen henkilöä, kun aikaisempi suositus on ollut kuusi henkilöä.

Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöstä, jonka mukaan yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajattaisiin nykyisen kuuden henkilön sijaan 10 henkilöön 12.4.–25.4. väliselle ajalle.

Muut suositukset ja rajoitukset pidetään toistaiseksi ennallaan.

– Koordinaatioryhmä keskusteli niin sanotusta exit-suunnitelmasta eli siitä, miten suosituksia päästään tulevina viikkoina varovaisesti purkamaan. Keskustelussa oli esimerkiksi julkisten tilojen, kuten kirjastojen ja museoiden aukaiseminen. Näihin palataan ryhmän seuraavassa kokouksessa ensi viikolla, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi.

Kuluneen viikon aikana tartuntoja on todettu alueella noin viiden tartunnan päivätahtiin. Edellisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on ollut yhteensä 69. Ilmaantuvuus kahden viikon seurantajaksolla on nyt 16,8 tartuntaa sataa tuhatta asukasta kohti.

Tartuntojen jäljitys toimii alueella hyvin ja miltei kaikkien tartuntojen lähteet saadaan edelleen selvitettyä.