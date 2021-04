Lukijan mielipide: Kiitos, Bergö!

Olen rovaniemeläinen rinnehiihtolajien harrastaja ja laskenut mäkeä viimeiset neljäkymmentä vuotta. Harrastuksena on myös tutustumiset hiihtokeskuksiin, ja olen elämäni aikana laskenut sekä Suomessa reilu 70:ssä hiihtokeskuksessa että ympäri maailmaa varmasti saman verran.

Pääsin vierailemaan Bergössä noin viikko sitten ja olin niin vaikuttunut paikasta että minun oli pakko päästä kertomaan kuinka uniikki harrastuspaikka teillä siellä on! Mäki ei ole iso ja lumikin meinasi sulaa suksien alta, mutta olin äärimmäisen vaikuttunut siitä miten paikkaa hoidettiin. Jos oikein ymmärsin, paikkaa pidetään ainakin osittain talkoovoimin ja on upea nähdä että on vielä tahoja jotka tekevät asioita rakkaudesta lajiin.

Toivon sydämestäni että jos talvet vielä jatkuvat, jatkuisi Bergön tarina ja mahdollistaisi rinnehiihtoharrastamisen alueella. Oli hieno nähdä lapsia ja nuoria rinteessä lämpimistä olosuhteista riippumatta. Ja toivon kaikkien, kenellä on mahdollisuus, olevan auttamassa pitämään paikka auki tulevaisuudessakin!

Antti-Pekka Auvinen