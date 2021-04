Lukijan mielipide: Pääministerin pitäisi tuoda myös toivoa kansalaisille

Suomen hallitus pääministeri Sanna Marinin johdolla on hoitanut koronapandemiaa tähän asti hyvin. Vertailutiedot naapurimme Ruotsin kanssa puhuvat tästä selvää kieltä. Viimeisten tietojen mukaan koronauhreja on Ruotsissa 13 400 ja meillä Suomessa vähän yli 800.

On selvää, että korona on hallinnut uutisia ja ajankohtaistoimituksia. Pääministeri Marin tummissa vaatteissaan on tullut median eteen liki päivittäin ja asiana on ollut korona ja siitä johtuvat rajoitukset. Nyt koronarokotusten edistyessä pääministeri voisi vähän laventaa rooliaan ja valottaa, miten hallitus aikoo luotsata meidät tästä eristysten tilasta ulos ja miten saadaan yhteiskunta taas jaloilleen.

Pääministerin pitäisi tuoda tummasävyisten viestien ohella myös kansalaisille valoisampaa kevään viestiä. Toivoa ja kestävyyttä kansalaiset tässä tilanteessa kaipaavat.

Täällä maaseudulla ihmiset ovat voineet elää vapaammin. Kaunis talvinen luonto on meidät ympäröinyt ja edessä oleva kevät sytyttää. Mutta mikä on tilanne ruuhka-Suomen lähiöissä. Kuinka suuri sosiaalinen lasku tästä on tulossa? Sitä ei tiedä kukaan.

Päivittäiset koronatiedotukset voisi hoitaa THL ammattilaisineen. Kun jotain erityistä tapahtuu, niin sitten ministerit esiin. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kansalaiset myös Salpausselän pohjoispuolella rokotetaan.

Tapani Hankaniemi

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kokkola