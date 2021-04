Emme elä enää yhden vaan monen kotiseudun aikaa. Ihmisten arjesta ja lomasta on tullut yhä monipaikkaisempaa. Suuntaus on ollut jo pitkään kohti useammalla paikkakunnalla asumista, mutta koronan myötä vauhti on rajusti kiihtynyt.

Yksi vuosi jälkeen koronan tulon etätyötä tehdään paljon aivan muualla kuin virallisessa asuinkunnassa. Työpaikan kuvainnollinen sorvi löytyy ehkä syntymäkuntaan jääneessä perintötalossa. Digitalisaatio on kehittynyt huimasti, ja hyvät tietoliikenneyhteydet löytyvät jo lähes kaikkialta. Mökkipaikkakunta voi olla vielä aivan toisella suunnalla, ja siellä vietetään myös pitkiä aikoja. Vapaa-aika ja perhesuhteet voivat entisestään tuoda lisää kirjoa kotiseutukuvioihin.

Virallinen yhden kunnan asukasmalli on vanhentunut. Nyt ei enää voi puhua edes pelkästä kaksoiskuntalaisuudesta vaan tarkastelussa täytyy pitää monikuntalaisuus.

Kolme vuotta sitten tehty Millaista monipaikkaisuutta Suomeen -selvitys pureutui kysymykseen kuntalaisuuden tulevaisuudesta. Silloinen kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vastaanotti kattavan selvityksen kuntalaisuuden mahdollisesta muutoksesta.

Selvityksen tehnyt työryhmä totesi, että monipaikkaisuus perustuu mahdollistavaan lainsäädäntöön. Samalla todettiin, että perustuslaki asettaa reunaehtoja kaksoiskuntalaisuuteen liitettäviin oikeuksiin. Monipaikkaisuuteen ei voi esimerkiksi liittyä verotuksellisia, äänioikeuteen tai vaalikelpoisuuteen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksia. Lainsäädännössä sidonnaisuus yhteen kotikuntaan on monen eri palvelun, järjestelmän ja tilaston peruspilari.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Perustuslain muuttaminen vaatisi muita lakimuutoksia yksimielisempää päätöksentekoa eduskunnalta, ja aivan helpolla ei perustuslakia lähdetä rukkaamaan.

Selvityksen lopputuloksena oli, että kaksois -tai monikuntalaisuuden toteuttaminen on kaikkea muuta kuin helppo. Vaihtoehdoksi nostettiin e-kuntalaisuus, joka mahdollistaisi fyysisten palvelujen korvaamisen ja käytön riippumatta maantieteellisestä sijainnista.

E-kuntalaisuus on aika nostaa jälleen esille. Selvityksen valmistumisen jälkeen on tapahtunut paljon, ja yhä useampia asioita pystyy hoitamaan sähköisesti. Tulevaisuudessa elämäänsä kuuluvan kunnan e-kuntalaisuuden ottaneella olisi laajeneva kanava käytössään. Siihen on pyrittävä.

Tapani Postila