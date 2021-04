Lukijan mielipide: Pandemian historiaa

Suomen historiassa tautien aiheuttamat väestökatastrofit ovat liittyneet nälänhätiin, sillä heikkokuntoiset ovat olleet kulkutaudeille helppoa riistaa. Esimerkiksi 1690-luvun suurten kuolonvuosien aikana 30–40 % suomalaisista kuoli ja 1860-luvun nälkävuosina alle kahden miljoonan väestöstä kuoli yli satatuhatta. Vielä 1930-luvulla tuberkuloosiin kuoli vuosittain lähes 10 000 suomalaista.

Me vanhat olemme sairastaneet tuhkarokon, vesirokon, sikotaudin, hinkuyskän ja monet muut taudit, nyt rokotuksien ansiosta laumasuoja on saavutettu.

Meillä rikkailla on pyrkimys ajatella me ensin, kuitenkin köyhyys ja nälän aiheuttama tila on kasvualusta kaikenlaisille tappaville taudeille, me ensin on kansaa kosiskelevaa puhetta. Siinä piilee kuitenkin tällaisten pandemioiden vaara, muutamassa tunnissa ihminen siirtyy maanosasta toiseen ja tuo taudit mukanaan, siksi elintason tasaamisen pitää olla tärkein tavoite. Siinä samalla ratkeaa liika ihmiskunnan lisääntyminen, niin sanotuissa korkean elintason maissa syntyvyys vähenee.

Koulutustason noustessa myös sotimisen into vähenee, sivistynyt korkean tietomäärän omaava ihminen ei lähde sotimaan koska ei ole historiassa yhtään sotaa jossa joku olisi voittanut jotakin oikeasti. Pakolaisuudesta ei päästä eroon ennen kuin sotiminen lakkaa.

Vielä me suomalaisetkin mennään sotimisen ansaan, hankimme lentokoneita 10 miljardilla eurolla vaikka nämä toimivat polttoaineella joka muodostaa lämpöä, joka tekee niistä helposti alas ammuttavia. Luulisi vähänkään järjellä ajattelevan ymmärtävän, ettei ilmaherruuteen kannata näin pienen maan pyrkiä.

Maasta käsin ilmassa liikkuvat laitteet kehittyvät sitä vauhtia että varmasti 10 vuoden kuluttua ihmisen ohjaamat ilmalaitteet ovat sotimiseen tarpeettomia. Jo yhden miljardin sijoittaminen uudenaikaiseen ilmatorjuntaan muodostaa suuremman pelotteen kuin nämä muutaman kymmenen hävittäjää, tätä kautta tulee armeijoista oikeasti puolustusvoimia.

Virusten torjunta on vaikeampaa, se on käänteinen aseelliseen puolustukseen. Siinä pitää koko maailman terveydenhuollon kehittyä yhtä jalkaa vastustamaan viruksia, muuten saamme maksaa tällaisen koronaviruksen aiheuttamat vahingot usein.

Herää kysymys, mikä osuus näillä pandemioilla on ihmisen perimään, ovatko geenivirheet jonkun viruksen aiheuttamia joka seurauksena monet harvinaiset parantumattomat sairaudet esiintyvät esimerkiksi suvuittain. Meillä on nyt mahdollisuus ja ymmärrys seurata seuraavien sukupolvien aikana, jättikö koronavirus jonkun merkin ihmisen perimään ja mitä siitä seurasi.

Lehtosen Kalle

Ylivieska